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Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти - РИА Новости, 19.05.2022
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Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти
Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти - РИА Новости, 19.05.2022
Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти
Президентская администрация Филиппин ответила на критику ситуации с правами человека в стране заверением в том, что уходящий с поста главы государства Родриго... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:35
2022-05-19T14:35
в мире
филиппины
родриго дутерте
фердинанд маркос
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президентская администрация Филиппин ответила на критику ситуации с правами человека в стране заверением в том, что уходящий с поста главы государства Родриго Дутерте оставляет после себя страну более спокойной с низкими показателями преступности, сообщает в четверг сайт газеты Manila Bulletin.По ее данным, министр связи Филиппин Мартин Анданар, исполняющий обязанности представителя президентского дворца, выступил с заявлением в защиту достижений Дутерте после того, как Комиссия по правам человека обвинила его в "поощрении культуры безнаказанности" и противодействии независимому расследованию против полиции за время шестилетней "войны против наркотиков"."В отличие от критики, которую хотело бы услышать или прочитать международное сообщество о нашей стране, администрация Дутерте оставляет в наследство безопасные и стабильные Филиппины", - заявил Анданар.Критические замечания правозащитников он назвал "пересказом старых вопросов", на которые правительство уже ответило, сообщает Manila Bulletin.Выборы нового президента на Филиппинах состоялись 9 мая, подавляющее большинство голосов досталось Фердинанду Маркосу Младшему - сыну филиппинского экс-диктатора Фердинанда Маркоса. Дочь Дутерте - Сара - завоевала на выборах место вице-президента страны.
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в мире, филиппины, родриго дутерте, фердинанд маркос
14:35 19.05.2022
 
Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти

В правительстве Филиппин считают, что Дутерте оставил после себя более безопасную страну

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРодриго Дутерте
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Родриго Дутерте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президентская администрация Филиппин ответила на критику ситуации с правами человека в стране заверением в том, что уходящий с поста главы государства Родриго Дутерте оставляет после себя страну более спокойной с низкими показателями преступности, сообщает в четверг сайт газеты Manila Bulletin.
По ее данным, министр связи Филиппин Мартин Анданар, исполняющий обязанности представителя президентского дворца, выступил с заявлением в защиту достижений Дутерте после того, как Комиссия по правам человека обвинила его в "поощрении культуры безнаказанности" и противодействии независимому расследованию против полиции за время шестилетней "войны против наркотиков".
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"В отличие от критики, которую хотело бы услышать или прочитать международное сообщество о нашей стране, администрация Дутерте оставляет в наследство безопасные и стабильные Филиппины", - заявил Анданар.
Критические замечания правозащитников он назвал "пересказом старых вопросов", на которые правительство уже ответило, сообщает Manila Bulletin.
Выборы нового президента на Филиппинах состоялись 9 мая, подавляющее большинство голосов досталось Фердинанду Маркосу Младшему - сыну филиппинского экс-диктатора Фердинанда Маркоса. Дочь Дутерте - Сара - завоевала на выборах место вице-президента страны.
 
В миреФилиппиныРодриго ДутертеФердинанд Маркос
 
 
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