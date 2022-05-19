Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти
В правительстве Филиппин считают, что Дутерте оставил после себя более безопасную страну
Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президентская администрация Филиппин ответила на критику ситуации с правами человека в стране заверением в том, что уходящий с поста главы государства Родриго Дутерте оставляет после себя страну более спокойной с низкими показателями преступности, сообщает в четверг сайт газеты Manila Bulletin.
По ее данным, министр связи Филиппин Мартин Анданар, исполняющий обязанности представителя президентского дворца, выступил с заявлением в защиту достижений Дутерте после того, как Комиссия по правам человека обвинила его в "поощрении культуры безнаказанности" и противодействии независимому расследованию против полиции за время шестилетней "войны против наркотиков".
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"В отличие от критики, которую хотело бы услышать или прочитать международное сообщество о нашей стране, администрация Дутерте оставляет в наследство безопасные и стабильные Филиппины", - заявил Анданар.
Критические замечания правозащитников он назвал "пересказом старых вопросов", на которые правительство уже ответило, сообщает Manila Bulletin.
Выборы нового президента на Филиппинах состоялись 9 мая, подавляющее большинство голосов досталось Фердинанду Маркосу Младшему - сыну филиппинского экс-диктатора Фердинанда Маркоса. Дочь Дутерте - Сара - завоевала на выборах место вице-президента страны.