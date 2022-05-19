https://ria.ru/20220519/filippiny-1789475473.html

Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти

Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти - РИА Новости, 19.05.2022

Дутерте оставляет после себя более безопасные Филиппины, считают власти

Президентская администрация Филиппин ответила на критику ситуации с правами человека в стране заверением в том, что уходящий с поста главы государства Родриго... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:35

2022-05-19T14:35

2022-05-19T14:35

в мире

филиппины

родриго дутерте

фердинанд маркос

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президентская администрация Филиппин ответила на критику ситуации с правами человека в стране заверением в том, что уходящий с поста главы государства Родриго Дутерте оставляет после себя страну более спокойной с низкими показателями преступности, сообщает в четверг сайт газеты Manila Bulletin.По ее данным, министр связи Филиппин Мартин Анданар, исполняющий обязанности представителя президентского дворца, выступил с заявлением в защиту достижений Дутерте после того, как Комиссия по правам человека обвинила его в "поощрении культуры безнаказанности" и противодействии независимому расследованию против полиции за время шестилетней "войны против наркотиков"."В отличие от критики, которую хотело бы услышать или прочитать международное сообщество о нашей стране, администрация Дутерте оставляет в наследство безопасные и стабильные Филиппины", - заявил Анданар.Критические замечания правозащитников он назвал "пересказом старых вопросов", на которые правительство уже ответило, сообщает Manila Bulletin.Выборы нового президента на Филиппинах состоялись 9 мая, подавляющее большинство голосов досталось Фердинанду Маркосу Младшему - сыну филиппинского экс-диктатора Фердинанда Маркоса. Дочь Дутерте - Сара - завоевала на выборах место вице-президента страны.

https://ria.ru/20220511/filippiny-1787777765.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, филиппины, родриго дутерте, фердинанд маркос