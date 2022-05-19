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РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/feyki-1789530512.html
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине
Роскомнадзор с момента спецоперации выявил 400 интернет-сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации, заявил замглавы РКН Вадим... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:57
2022-05-19T17:09
специальная военная операция на украине
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор с момента спецоперации выявил 400 интернет-сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации, заявил замглавы РКН Вадим Субботин."Мы с начала спецоперации выявили 400 интернет-сайтов, известные многие ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно-значимую информацию, которая была связана с действиями наших Вооружённых сил на территории Украины", - сказал Субботин на заседании в Госдуме.Также замглавы проинформировал, что за все время работы Роскомнадзора было выявлено 31 тысяча интернет-сайтов, которые разместили противоправную информацию.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:57 19.05.2022 (обновлено: 17:09 19.05.2022)
 
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине

Замглавы РКН Субботин: в России выявили 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине

© Depositphotos / pressmasterДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / pressmaster
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор с момента спецоперации выявил 400 интернет-сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации, заявил замглавы РКН Вадим Субботин.
"Мы с начала спецоперации выявили 400 интернет-сайтов, известные многие ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно-значимую информацию, которая была связана с действиями наших Вооружённых сил на территории Украины", - сказал Субботин на заседании в Госдуме.
Также замглавы проинформировал, что за все время работы Роскомнадзора было выявлено 31 тысяча интернет-сайтов, которые разместили противоправную информацию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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