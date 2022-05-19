https://ria.ru/20220519/feyki-1789530512.html
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине
Роскомнадзор с момента спецоперации выявил 400 интернет-сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации, заявил замглавы РКН Вадим... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:57
2022-05-19T16:57
2022-05-19T17:09
специальная военная операция на украине
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор с момента спецоперации выявил 400 интернет-сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации, заявил замглавы РКН Вадим Субботин."Мы с начала спецоперации выявили 400 интернет-сайтов, известные многие ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно-значимую информацию, которая была связана с действиями наших Вооружённых сил на территории Украины", - сказал Субботин на заседании в Госдуме.Также замглавы проинформировал, что за все время работы Роскомнадзора было выявлено 31 тысяча интернет-сайтов, которые разместили противоправную информацию.
https://ria.ru/20220304/feyki-1776616209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:57 19.05.2022 (обновлено: 17:09 19.05.2022)
РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине
Замглавы РКН Субботин: в России выявили 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине