https://ria.ru/20220519/feyki-1789530512.html

РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине

РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине

Роскомнадзор с момента спецоперации выявил 400 интернет-сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации, заявил замглавы РКН Вадим... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:57

2022-05-19T16:57

2022-05-19T17:09

специальная военная операция на украине

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор с момента спецоперации выявил 400 интернет-сайтов, которые распространяли недостоверную информацию о спецоперации, заявил замглавы РКН Вадим Субботин."Мы с начала спецоперации выявили 400 интернет-сайтов, известные многие ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно-значимую информацию, которая была связана с действиями наших Вооружённых сил на территории Украины", - сказал Субботин на заседании в Госдуме.Также замглавы проинформировал, что за все время работы Роскомнадзора было выявлено 31 тысяча интернет-сайтов, которые разместили противоправную информацию.

https://ria.ru/20220304/feyki-1776616209.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)