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Белгородский губернатор опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации
Белгородский губернатор опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации - РИА Новости, 19.05.2022
Белгородский губернатор опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в сети распространяется за его подписью документ о том, что жителям приграничных территорий,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:59
2022-05-19T20:59
2022-05-19T20:59
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в сети распространяется за его подписью документ о том, что жителям приграничных территорий, которые добровольно хотят покинуть приграничные населённые пункты, якобы полагаются выплаты."Против нас идет агрессивная информационная война, придумывают различные поводы для того, чтобы нас с вами испугать, это происходит огромное количество раз в день. Не верьте им, задавайте вопросы, для этого мы каждый день на наиболее актуальные стараемся отвечать в прямом эфире", - прокомментировал губернатор в эфире в соцсети "ВКонтакте".В четверг главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородский губернатор опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации
Глава Белгородской области Гладков опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации