https://ria.ru/20220519/feyk-1789592194.html

Белгородский губернатор опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации

Белгородский губернатор опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации - РИА Новости, 19.05.2022

Белгородский губернатор опроверг фейк о выплатах при добровольной эвакуации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в сети распространяется за его подписью документ о том, что жителям приграничных территорий,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:59

2022-05-19T20:59

2022-05-19T20:59

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735616925_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_38133a9a2a0365a869c1b9ff31d4d4ea.jpg

БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в сети распространяется за его подписью документ о том, что жителям приграничных территорий, которые добровольно хотят покинуть приграничные населённые пункты, якобы полагаются выплаты."Против нас идет агрессивная информационная война, придумывают различные поводы для того, чтобы нас с вами испугать, это происходит огромное количество раз в день. Не верьте им, задавайте вопросы, для этого мы каждый день на наиболее актуальные стараемся отвечать в прямом эфире", - прокомментировал губернатор в эфире в соцсети "ВКонтакте".В четверг главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов.

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, происшествия