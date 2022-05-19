https://ria.ru/20220519/evropa-1789417735.html

В Китае рассказали, что США сделают с Европой

В Китае рассказали, что США сделают с Европой - РИА Новости, 19.05.2022

В Китае рассказали, что США сделают с Европой

США используют коллективную безопасность Евросоюза для ослабления России и получения выгоды от расширения НАТО, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:58

2022-05-19T11:58

2022-05-19T14:13

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США используют коллективную безопасность Евросоюза для ослабления России и получения выгоды от расширения НАТО, пишет китайский портал Global Times. По их мнению, украинский кризис — это стратегическая игра между Москвой и Вашингтоном, она нанесла ущерб Украине, России и остальной Европе, но пошла на пользу США. Чтобы сохранить ослабевающее глобальное влияние, Белый дом усердно работает над координацией действий с союзниками, демонизируя Кремль, говорится в материале. Поэтому не удивительно, что Вашингтон воспользовался российско-украинским конфликтом и поставил под угрозу безопасность Европы, чтобы поддержать собственную власть и интересы. Во имя так называемой защиты и помощи США пытаются навязать себя Европе в качестве альтернативного источника энергоресурсов, поскольку многие европейские страны были вынуждены сократить импорт энергии из России, заключили журналисты.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/kitay-1789272612.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, китай, европа