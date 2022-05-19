https://ria.ru/20220519/evropa-1789417735.html
В Китае рассказали, что США сделают с Европой
В Китае рассказали, что США сделают с Европой - РИА Новости, 19.05.2022
В Китае рассказали, что США сделают с Европой
США используют коллективную безопасность Евросоюза для ослабления России и получения выгоды от расширения НАТО, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:58
2022-05-19T11:58
2022-05-19T14:13
в мире
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украина
китай
европа
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США используют коллективную безопасность Евросоюза для ослабления России и получения выгоды от расширения НАТО, пишет китайский портал Global Times. По их мнению, украинский кризис — это стратегическая игра между Москвой и Вашингтоном, она нанесла ущерб Украине, России и остальной Европе, но пошла на пользу США. Чтобы сохранить ослабевающее глобальное влияние, Белый дом усердно работает над координацией действий с союзниками, демонизируя Кремль, говорится в материале. Поэтому не удивительно, что Вашингтон воспользовался российско-украинским конфликтом и поставил под угрозу безопасность Европы, чтобы поддержать собственную власть и интересы. Во имя так называемой защиты и помощи США пытаются навязать себя Европе в качестве альтернативного источника энергоресурсов, поскольку многие европейские страны были вынуждены сократить импорт энергии из России, заключили журналисты.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, китай, европа
11:58 19.05.2022 (обновлено: 14:13 19.05.2022)
В Китае рассказали, что США сделают с Европой
GT: США используют коллективную безопасность Евросоюза для ослабления России
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
США используют коллективную безопасность Евросоюза для ослабления России и получения выгоды от расширения НАТО, пишет китайский портал Global Times
.
"Вашингтон может восстановить свою ослабевающую гегемонию только поддерживая напряженность в других регионах или провоцируя новые конфликты", — считают китайские журналисты.
По их мнению, украинский кризис — это стратегическая игра между Москвой и Вашингтоном, она нанесла ущерб Украине, России и остальной Европе, но пошла на пользу США.
Чтобы сохранить ослабевающее глобальное влияние, Белый дом усердно работает над координацией действий с союзниками, демонизируя Кремль, говорится в материале. Поэтому не удивительно, что Вашингтон воспользовался российско-украинским конфликтом и поставил под угрозу безопасность Европы, чтобы поддержать собственную власть и интересы.
Во имя так называемой защиты и помощи США пытаются навязать себя Европе в качестве альтернативного источника энергоресурсов, поскольку многие европейские страны были вынуждены сократить импорт энергии из России, заключили журналисты.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.