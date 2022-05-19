https://ria.ru/20220519/eksport-1789535770.html

Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток

Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток - РИА Новости, 19.05.2022

Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток

Московские компании по итогам 2021 года поставили в страны Ближнего Востока продуктов питания почти на 120 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:10

2022-05-19T17:10

2022-05-19T17:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

московская торгово-промышленная палата

торгово-промышленная палата рф

ближний восток

москва

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11da673160d5e7c409515b16ee347efc.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Московские компании по итогам 2021 года поставили в страны Ближнего Востока продуктов питания почти на 120 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В среду, 18 мая, состоялся международный телемост "MOSCOW-GCC 2022". В рамках открытого диалога представители отрасли и эксперты обсудили перспективы выхода московской продукции на рынки Ближнего Востока."Популярностью на Ближнем Востоке пользуются столичные сладости: например, вафли в прошлом году поставили в регион на 3 миллиона долларов. Также столица активно экспортирует различные шоколадные и мучные изделия, газированные напитки и мюсли. Основными торговыми партнерами столицы на протяжении многих лет являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.По данным специалистов подведомственного ДИПП центра "Моспром", из-за особенностей климата ближневосточные страны не могут полностью обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Поэтому московские производители безалкогольных напитков, шоколадных изделий и готовых продуктов из злаков имеют все шансы увеличить объем поставок в регион.Кроме того, страны Ближнего Востока в последние годы стремительно развивают промышленное производство и реализуют множество инфраструктурных проектов. В связи с этим здесь особенно будут востребованы столичные электрические устройства и аппаратура связи, механическое оборудование и техника, оптика, а также медицинская техника.В свою очередь, в 2021 году Ближний Восток поставил в Москву товары почти на 4 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем годом ранее. Регион поставляет в столицу в основном свежие фрукты – киви, хурму, яблоки, груши, ананасы, авокадо, манго, финики и инжир. Также активно наращиваются поставки текстиля, средств макияжа и ухода за кожей.Как отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, телемост является неким аккордом в достаточно долгой и системной работе по развитию деловых контактов между московскими компаниями и компаниями арабских стран Персидского залива."Это не сиюминутное действо, а длительный процесс определения как направлений сотрудничества, так и продуктовых линеек, целесообразных для представления на этом высококонкурентном рынке. Среди них как традиционные представления предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, так и различные технологические решения московских промышленных компаний и компаний различных секторов промышленной и кибернетической безопасности. В ходе телемоста стало совершенно очевидно, что это встречное движение, представляющее взаимный интерес. При этом кооперация АНО "Моспром" и Московской ТПП позволяют не просто делать реально полезные мероприятия, но и достигать результатов необходимых нашему деловому сообществу", - подчеркнул Варданян.

https://ria.ru/20220518/tovarooborot-1789240239.html

https://ria.ru/20220518/investitsii-1789206781.html

ближний восток

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, московская торгово-промышленная палата, торгово-промышленная палата рф, ближний восток, москва, турция