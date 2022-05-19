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Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток - РИА Новости, 19.05.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220519/eksport-1789535770.html
Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток
Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток - РИА Новости, 19.05.2022
Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток
Московские компании по итогам 2021 года поставили в страны Ближнего Востока продуктов питания почти на 120 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:10
2022-05-19T17:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
московская торгово-промышленная палата
торгово-промышленная палата рф
ближний восток
москва
турция
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Московские компании по итогам 2021 года поставили в страны Ближнего Востока продуктов питания почти на 120 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В среду, 18 мая, состоялся международный телемост "MOSCOW-GCC 2022". В рамках открытого диалога представители отрасли и эксперты обсудили перспективы выхода московской продукции на рынки Ближнего Востока."Популярностью на Ближнем Востоке пользуются столичные сладости: например, вафли в прошлом году поставили в регион на 3 миллиона долларов. Также столица активно экспортирует различные шоколадные и мучные изделия, газированные напитки и мюсли. Основными торговыми партнерами столицы на протяжении многих лет являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.По данным специалистов подведомственного ДИПП центра "Моспром", из-за особенностей климата ближневосточные страны не могут полностью обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Поэтому московские производители безалкогольных напитков, шоколадных изделий и готовых продуктов из злаков имеют все шансы увеличить объем поставок в регион.Кроме того, страны Ближнего Востока в последние годы стремительно развивают промышленное производство и реализуют множество инфраструктурных проектов. В связи с этим здесь особенно будут востребованы столичные электрические устройства и аппаратура связи, механическое оборудование и техника, оптика, а также медицинская техника.В свою очередь, в 2021 году Ближний Восток поставил в Москву товары почти на 4 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем годом ранее. Регион поставляет в столицу в основном свежие фрукты – киви, хурму, яблоки, груши, ананасы, авокадо, манго, финики и инжир. Также активно наращиваются поставки текстиля, средств макияжа и ухода за кожей.Как отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, телемост является неким аккордом в достаточно долгой и системной работе по развитию деловых контактов между московскими компаниями и компаниями арабских стран Персидского залива."Это не сиюминутное действо, а длительный процесс определения как направлений сотрудничества, так и продуктовых линеек, целесообразных для представления на этом высококонкурентном рынке. Среди них как традиционные представления предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, так и различные технологические решения московских промышленных компаний и компаний различных секторов промышленной и кибернетической безопасности. В ходе телемоста стало совершенно очевидно, что это встречное движение, представляющее взаимный интерес. При этом кооперация АНО "Моспром" и Московской ТПП позволяют не просто делать реально полезные мероприятия, но и достигать результатов необходимых нашему деловому сообществу", - подчеркнул Варданян.
https://ria.ru/20220518/tovarooborot-1789240239.html
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ближний восток
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владислав овчинский, экономика, московская торгово-промышленная палата, торгово-промышленная палата рф, ближний восток, москва, турция
17:10 19.05.2022
 

Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Московские компании по итогам 2021 года поставили в страны Ближнего Востока продуктов питания почти на 120 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В среду, 18 мая, состоялся международный телемост "MOSCOW-GCC 2022". В рамках открытого диалога представители отрасли и эксперты обсудили перспективы выхода московской продукции на рынки Ближнего Востока.
"Популярностью на Ближнем Востоке пользуются столичные сладости: например, вафли в прошлом году поставили в регион на 3 миллиона долларов. Также столица активно экспортирует различные шоколадные и мучные изделия, газированные напитки и мюсли. Основными торговыми партнерами столицы на протяжении многих лет являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
По данным специалистов подведомственного ДИПП центра "Моспром", из-за особенностей климата ближневосточные страны не могут полностью обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Поэтому московские производители безалкогольных напитков, шоколадных изделий и готовых продуктов из злаков имеют все шансы увеличить объем поставок в регион.
Контейнеры на международном грузовом терминале - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:46Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году
Кроме того, страны Ближнего Востока в последние годы стремительно развивают промышленное производство и реализуют множество инфраструктурных проектов. В связи с этим здесь особенно будут востребованы столичные электрические устройства и аппаратура связи, механическое оборудование и техника, оптика, а также медицинская техника.
В свою очередь, в 2021 году Ближний Восток поставил в Москву товары почти на 4 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем годом ранее. Регион поставляет в столицу в основном свежие фрукты – киви, хурму, яблоки, груши, ананасы, авокадо, манго, финики и инжир. Также активно наращиваются поставки текстиля, средств макияжа и ухода за кожей.
Как отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, телемост является неким аккордом в достаточно долгой и системной работе по развитию деловых контактов между московскими компаниями и компаниями арабских стран Персидского залива.
"Это не сиюминутное действо, а длительный процесс определения как направлений сотрудничества, так и продуктовых линеек, целесообразных для представления на этом высококонкурентном рынке. Среди них как традиционные представления предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, так и различные технологические решения московских промышленных компаний и компаний различных секторов промышленной и кибернетической безопасности. В ходе телемоста стало совершенно очевидно, что это встречное движение, представляющее взаимный интерес. При этом кооперация АНО "Моспром" и Московской ТПП позволяют не просто делать реально полезные мероприятия, но и достигать результатов необходимых нашему деловому сообществу", - подчеркнул Варданян.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:38Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Объем накопленных иностранных инвестиций в Москве превысил $256 млрд
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаМосковская торгово-промышленная палатаТоргово-промышленная палата РФБлижний ВостокМоскваТурция
 
 
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