Москва в 1,5 раза увеличила экспорт продуктов питания на Ближний Восток
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Московские компании по итогам 2021 года поставили в страны Ближнего Востока продуктов питания почти на 120 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В среду, 18 мая, состоялся международный телемост "MOSCOW-GCC 2022". В рамках открытого диалога представители отрасли и эксперты обсудили перспективы выхода московской продукции на рынки Ближнего Востока.
"Популярностью на Ближнем Востоке пользуются столичные сладости: например, вафли в прошлом году поставили в регион на 3 миллиона долларов. Также столица активно экспортирует различные шоколадные и мучные изделия, газированные напитки и мюсли. Основными торговыми партнерами столицы на протяжении многих лет являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
По данным специалистов подведомственного ДИПП центра "Моспром", из-за особенностей климата ближневосточные страны не могут полностью обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Поэтому московские производители безалкогольных напитков, шоколадных изделий и готовых продуктов из злаков имеют все шансы увеличить объем поставок в регион.
Кроме того, страны Ближнего Востока в последние годы стремительно развивают промышленное производство и реализуют множество инфраструктурных проектов. В связи с этим здесь особенно будут востребованы столичные электрические устройства и аппаратура связи, механическое оборудование и техника, оптика, а также медицинская техника.
В свою очередь, в 2021 году Ближний Восток поставил в Москву товары почти на 4 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем годом ранее. Регион поставляет в столицу в основном свежие фрукты – киви, хурму, яблоки, груши, ананасы, авокадо, манго, финики и инжир. Также активно наращиваются поставки текстиля, средств макияжа и ухода за кожей.
Как отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, телемост является неким аккордом в достаточно долгой и системной работе по развитию деловых контактов между московскими компаниями и компаниями арабских стран Персидского залива.
"Это не сиюминутное действо, а длительный процесс определения как направлений сотрудничества, так и продуктовых линеек, целесообразных для представления на этом высококонкурентном рынке. Среди них как традиционные представления предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, так и различные технологические решения московских промышленных компаний и компаний различных секторов промышленной и кибернетической безопасности. В ходе телемоста стало совершенно очевидно, что это встречное движение, представляющее взаимный интерес. При этом кооперация АНО "Моспром" и Московской ТПП позволяют не просто делать реально полезные мероприятия, но и достигать результатов необходимых нашему деловому сообществу", - подчеркнул Варданян.