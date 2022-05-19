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Импорт из России в Японию резко вырос
Импорт из России в Японию резко вырос - РИА Новости, 19.05.2022
Импорт из России в Японию резко вырос
Российский импорт в Японию в апреле увеличился на 67,3 процента, сообщило японское министерство финансов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T06:23
2022-05-19T06:23
2022-05-19T10:23
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ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Российский импорт в Японию в апреле увеличился на 67,3 процента, сообщило японское министерство финансов.В абсолютных цифрах показатель составил 187,1 миллиарда иен (1,45 миллиарда долларов). Этому способствовал рост цен на энергоносители.Между тем экспорт в том же месяце сократился на 69,3 процента — до 23,77 миллиарда иен (184,2 миллиона долларов).В целом в апреле зафиксирован рекордный с 1979 года уровень импорта за месяц — 8,92 триллиона иен (69,1 миллиарда долларов). Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 28,2 процента. Экспорт стал вторым по величине с 1979 года — 8,76 триллиона иен (67,9 миллиарда долларов), он вырос на 12,5 процента.Внешнеторговый баланс Японии оказался в минусе — дефицит достиг 839 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).
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япония, россия, экономика, токио, в мире
06:23 19.05.2022 (обновлено: 10:23 19.05.2022)
Импорт из России в Японию резко вырос
Минфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%
ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Российский импорт в Японию в апреле увеличился на 67,3 процента, сообщило японское министерство финансов.
В абсолютных цифрах показатель составил 187,1 миллиарда иен (1,45 миллиарда долларов). Этому способствовал рост цен на энергоносители.
Между тем экспорт в том же месяце сократился на 69,3 процента — до 23,77 миллиарда иен (184,2 миллиона долларов).
В целом в апреле зафиксирован рекордный с 1979 года уровень импорта за месяц — 8,92 триллиона иен (69,1 миллиарда долларов). Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 28,2 процента. Экспорт стал вторым по величине с 1979 года — 8,76 триллиона иен (67,9 миллиарда долларов), он вырос на 12,5 процента.
Внешнеторговый баланс Японии оказался в минусе — дефицит достиг 839 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).