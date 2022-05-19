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Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах - РИА Новости, 19.05.2022
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Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах
Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах - РИА Новости, 19.05.2022
Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах
Нередко бывает трудно понять, в каких случаях можно купить недорогое воспроизведенное лекарство (дженерик), а когда лучше отдать деньги за оригинальный... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:15
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общество
россия
экономия
здоровье
карина ленская
спбгу
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нередко бывает трудно понять, в каких случаях можно купить недорогое воспроизведенное лекарство (дженерик), а когда лучше отдать деньги за оригинальный препарат. В любом случае это решает врач, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская.По ее словам, порой производители дженериков нивелируют качество действующей субстанции, а это приводит к снижению эффективности лекарства. Более того, при хранении в таких препаратах могут образовываться побочные вещества, что в некоторых случаях вызывает токсический эффект, отметила фармаколог.Правильно подобрать препарат может только врач, опираясь на специфическую, понятную профессионалу информацию, поэтому необходимо обратиться к нему за консультацией, а не принимать решение о замене самостоятельно, подчеркнула профессор.
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общество, россия, экономия, здоровье, карина ленская, спбгу
03:15 19.05.2022
 
Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах

Фармаколог Ленская: сэкономить на лекарствах можно только после консультации врача

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАптека
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нередко бывает трудно понять, в каких случаях можно купить недорогое воспроизведенное лекарство (дженерик), а когда лучше отдать деньги за оригинальный препарат. В любом случае это решает врач, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская.
“Кажется, что можно спокойно экономить на лечении, отдавая предпочтение неоригинальным лекарственным средствам, обладающим терапевтической эквивалентностью, равной оригиналу. Однако не все так просто”, — предупредила Ленская.
По ее словам, порой производители дженериков нивелируют качество действующей субстанции, а это приводит к снижению эффективности лекарства. Более того, при хранении в таких препаратах могут образовываться побочные вещества, что в некоторых случаях вызывает токсический эффект, отметила фармаколог.
Правильно подобрать препарат может только врач, опираясь на специфическую, понятную профессионалу информацию, поэтому необходимо обратиться к нему за консультацией, а не принимать решение о замене самостоятельно, подчеркнула профессор.
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