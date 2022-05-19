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Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах
Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах - РИА Новости, 19.05.2022
Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах
Нередко бывает трудно понять, в каких случаях можно купить недорогое воспроизведенное лекарство (дженерик), а когда лучше отдать деньги за оригинальный... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:15
2022-05-19T03:15
2022-05-19T03:15
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нередко бывает трудно понять, в каких случаях можно купить недорогое воспроизведенное лекарство (дженерик), а когда лучше отдать деньги за оригинальный препарат. В любом случае это решает врач, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская.По ее словам, порой производители дженериков нивелируют качество действующей субстанции, а это приводит к снижению эффективности лекарства. Более того, при хранении в таких препаратах могут образовываться побочные вещества, что в некоторых случаях вызывает токсический эффект, отметила фармаколог.Правильно подобрать препарат может только врач, опираясь на специфическую, понятную профессионалу информацию, поэтому необходимо обратиться к нему за консультацией, а не принимать решение о замене самостоятельно, подчеркнула профессор.
https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html
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общество, россия, экономия, здоровье, карина ленская, спбгу
Россиянам дали совет, как экономить на лекарствах
Фармаколог Ленская: сэкономить на лекарствах можно только после консультации врача