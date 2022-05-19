https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789437989.html
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин - РИА Новости, 19.05.2022
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин
Российская экономика после кризиса будет технологически суверенна, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:49
2022-05-19T12:49
2022-05-19T12:59
россия
экономика
максим орешкин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская экономика после кризиса будет технологически суверенна, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Это развитие будет технологически и экономически суверенным. Это не означает, что мы будем стараться сделать все сами. Как я сказал, экономика наша будет открытой - но все ключевые технологии, передовые технологии должны создаваться в России - в партнерстве с другими странами, но должны быть нам доступны", - сказал он.Для этого придется улучшать инженерную школу, создавать новые инструменты финансирования, также отметил Орешкин.
https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, максим орешкин
12:49 19.05.2022 (обновлено: 12:59 19.05.2022)
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин
Помощник президента Орешкин: экономика России после кризиса будет технологически суверенна