https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789437989.html

Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин

Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин - РИА Новости, 19.05.2022

Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин

Российская экономика после кризиса будет технологически суверенна, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:49

2022-05-19T12:49

2022-05-19T12:59

россия

экономика

максим орешкин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская экономика после кризиса будет технологически суверенна, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Это развитие будет технологически и экономически суверенным. Это не означает, что мы будем стараться сделать все сами. Как я сказал, экономика наша будет открытой - но все ключевые технологии, передовые технологии должны создаваться в России - в партнерстве с другими странами, но должны быть нам доступны", - сказал он.Для этого придется улучшать инженерную школу, создавать новые инструменты финансирования, также отметил Орешкин.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, максим орешкин