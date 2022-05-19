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Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин - РИА Новости, 19.05.2022
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Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин - РИА Новости, 19.05.2022
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин
Российская экономика после кризиса будет технологически суверенна, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:49
2022-05-19T12:59
россия
экономика
максим орешкин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская экономика после кризиса будет технологически суверенна, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Это развитие будет технологически и экономически суверенным. Это не означает, что мы будем стараться сделать все сами. Как я сказал, экономика наша будет открытой - но все ключевые технологии, передовые технологии должны создаваться в России - в партнерстве с другими странами, но должны быть нам доступны", - сказал он.Для этого придется улучшать инженерную школу, создавать новые инструменты финансирования, также отметил Орешкин.
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россия, экономика, максим орешкин
12:49 19.05.2022 (обновлено: 12:59 19.05.2022)
 
Экономика России будет технологически суверенна, заявил Орешкин

Помощник президента Орешкин: экономика России после кризиса будет технологически суверенна

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская экономика после кризиса будет технологически суверенна, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Это развитие будет технологически и экономически суверенным. Это не означает, что мы будем стараться сделать все сами. Как я сказал, экономика наша будет открытой - но все ключевые технологии, передовые технологии должны создаваться в России - в партнерстве с другими странами, но должны быть нам доступны", - сказал он.
Для этого придется улучшать инженерную школу, создавать новые инструменты финансирования, также отметил Орешкин.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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