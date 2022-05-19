https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789435362.html
Путин на следующей неделе обсудит индексацию соцвыплат
Путин на следующей неделе обсудит индексацию соцвыплат - РИА Новости, 19.05.2022
Путин на следующей неделе обсудит индексацию соцвыплат
Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание Государственного совета по вопросам социальной политики, заявил помощник президента Максим... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:42
2022-05-19T12:42
2022-05-19T15:59
максим орешкин
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание Государственного совета по вопросам социальной политики, заявил помощник президента Максим Орешкин во время просветительского марафона "Новые горизонты".В марте Путин предложил установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. По подсчетам Минтруда, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.В конце прошлого месяца российский лидер поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.С 1 апреля в России проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.
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максим орешкин, общество, владимир путин, россия
12:42 19.05.2022 (обновлено: 15:59 19.05.2022)
Путин на следующей неделе обсудит индексацию соцвыплат
Путин проведет Госсовет по социальной политике, где примут решения по индексации соцвыплат
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание Государственного совета по вопросам социальной политики, заявил помощник президента Максим Орешкин во время просветительского марафона "Новые горизонты".
"На следующей неделе глава государства проведет Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии", — сообщил он.
В марте Путин предложил установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. По подсчетам Минтруда, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
В конце прошлого месяца российский лидер поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.
С 1 апреля в России
проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.