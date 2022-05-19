https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789402702.html
Решетников рассказал о росте поставок зерна в марте-апреле
Решетников рассказал о росте поставок зерна в марте-апреле - РИА Новости, 19.05.2022
Решетников рассказал о росте поставок зерна в марте-апреле
Россия остается надежным поставщиком зерна, в марте-апреле смогла нарастить поставки, в том числе в недружественные страны, заявил министр экономического... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:08
2022-05-19T11:08
2022-05-19T12:09
экономика
максим решетников
россия
турция
египет
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком зерна, в марте-апреле смогла нарастить поставки, в том числе в недружественные страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit 2022"."В прошлом году, несмотря на общемировое снижение поставок продовольствия на международные рынки, Россия стала крупнейшим экспортером зерна. Отгрузили 30 миллионов тонн в 100 стран мира, больше всего - в Турцию, Египет, страны Южной Азии. Мы остаемся надежным поставщиком и в нынешних условиях. В марте-апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные страны, и даже в те, которые наложили на нас санкции", - сказал Решетников.Он также отметил, что Россия видит перспективы в продвижении в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку поставок халяльной продукции."Для этого сейчас создаем единую национальную систему оценки продукции на соответствие стандартам халяль, а для дальнейшего наращивания сотрудничества предлагаем рассмотреть возможности по созданию продуктовых хабов в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Малайзии и Сингапуре", - сказал министр.
https://ria.ru/20220518/zerno-1789295429.html
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экономика, максим решетников, россия, турция, египет
11:08 19.05.2022 (обновлено: 12:09 19.05.2022)
Решетников рассказал о росте поставок зерна в марте-апреле
Решетников: Россия остается надежным поставщиков зерна, в марте-апреле нарастила поставки
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком зерна, в марте-апреле смогла нарастить поставки, в том числе в недружественные страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit 2022".
"В прошлом году, несмотря на общемировое снижение поставок продовольствия на международные рынки, Россия
стала крупнейшим экспортером зерна. Отгрузили 30 миллионов тонн в 100 стран мира, больше всего - в Турцию
, Египет
, страны Южной Азии. Мы остаемся надежным поставщиком и в нынешних условиях. В марте-апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные страны, и даже в те, которые наложили на нас санкции", - сказал Решетников.
Он также отметил, что Россия видит перспективы в продвижении в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку поставок халяльной продукции.
"Для этого сейчас создаем единую национальную систему оценки продукции на соответствие стандартам халяль, а для дальнейшего наращивания сотрудничества предлагаем рассмотреть возможности по созданию продуктовых хабов в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Малайзии и Сингапуре", - сказал министр.