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В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова - РИА Новости, 19.05.2022
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В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова
В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова - РИА Новости, 19.05.2022
В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова
Теракт предотвращен на севере Синайского полуострова, сообщило в четверг министерство внутренних дел Египта. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:54
2022-05-19T17:54
в мире
египет
синайский полуостров
суэцкий канал
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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Теракт предотвращен на севере Синайского полуострова, сообщило в четверг министерство внутренних дел Египта.Боевик с поясом "смертника" пытался атаковать блокпост силовиков в районе Тулюль на севере Синая."В результате перестрелки боевик был ликвидирован. При нем обнаружены пояс "смертника", две ручные гранаты, автомат с 4 магазинами, 112 патронов", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.Седьмого мая к востоку от Суэцкого канала 11 египетских военнослужащих погибли, отражая атаку террористов. После этого египетская армия значительно увеличила число операций против базирующихся на севере Синая радикальных исламистов. Вслед за этими событиями египетские ВС заявили о ликвидации более 20 боевиков на Синайском полуострове. В ходе операции погибли пятеро военных.Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
https://ria.ru/20220208/proverki-1771606140.html
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в мире, египет, синайский полуостров, суэцкий канал
17:54 19.05.2022
 
В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова

В МВД Египта сообщили о предотвращении теракта на севере Синайского полуострова

© РИА Новости / Юлия ЛабунскаяЕгипетский полицейский
Египетский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Юлия Лабунская
Египетский полицейский. Архивное фото
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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Теракт предотвращен на севере Синайского полуострова, сообщило в четверг министерство внутренних дел Египта.
Боевик с поясом "смертника" пытался атаковать блокпост силовиков в районе Тулюль на севере Синая.
Международный аэропорт Луксора - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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"В результате перестрелки боевик был ликвидирован. При нем обнаружены пояс "смертника", две ручные гранаты, автомат с 4 магазинами, 112 патронов", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.
Седьмого мая к востоку от Суэцкого канала 11 египетских военнослужащих погибли, отражая атаку террористов. После этого египетская армия значительно увеличила число операций против базирующихся на севере Синая радикальных исламистов. Вслед за этими событиями египетские ВС заявили о ликвидации более 20 боевиков на Синайском полуострове. В ходе операции погибли пятеро военных.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 17:46
Офицер армии Египта и десять солдат погибли при отражении атаки боевиков
 
В миреЕгипетСинайский полуостровСуэцкий канал
 
 
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