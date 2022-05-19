https://ria.ru/20220519/egipet-1789549135.html

В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова

В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова - РИА Новости, 19.05.2022

В Египте предотвратили теракт на севере Синайского полуострова

Теракт предотвращен на севере Синайского полуострова, сообщило в четверг министерство внутренних дел Египта. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:54

2022-05-19T17:54

2022-05-19T17:54

в мире

египет

синайский полуостров

суэцкий канал

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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Теракт предотвращен на севере Синайского полуострова, сообщило в четверг министерство внутренних дел Египта.Боевик с поясом "смертника" пытался атаковать блокпост силовиков в районе Тулюль на севере Синая."В результате перестрелки боевик был ликвидирован. При нем обнаружены пояс "смертника", две ручные гранаты, автомат с 4 магазинами, 112 патронов", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.Седьмого мая к востоку от Суэцкого канала 11 египетских военнослужащих погибли, отражая атаку террористов. После этого египетская армия значительно увеличила число операций против базирующихся на севере Синая радикальных исламистов. Вслед за этими событиями египетские ВС заявили о ликвидации более 20 боевиков на Синайском полуострове. В ходе операции погибли пятеро военных.Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.

https://ria.ru/20220208/proverki-1771606140.html

https://ria.ru/20220507/ataka-1787415071.html

египет

синайский полуостров

суэцкий канал

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, египет, синайский полуостров, суэцкий канал