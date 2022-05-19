https://ria.ru/20220519/egipet-1789546604.html

В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России

В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России - РИА Новости, 19.05.2022

В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России

Египет заинтересован в продолжении поставок пшеницы из России, вопрос увеличения объемов пока не обсуждался, заявил РИА Новости посол страны в РФ Назих... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:46

2022-05-19T17:46

2022-05-19T18:04

экономика

египет

россия

каир (город)

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Египет заинтересован в продолжении поставок пшеницы из России, вопрос увеличения объемов пока не обсуждался, заявил РИА Новости посол страны в РФ Назих ан-Нагари."Мы ведем переговоры с российской стороной о поставках пшеницы, механизмах ее транспортировки. Зерно из России поступает в Египет, но из-за некоторых препятствий наблюдаются задержки", - сообщил ан-Нагари на полях форума "Россия — Исламский мир".По словам посла, Каир пока не обсуждал увеличение объема поставок пшеницы из РФ. "Мы стремимся сохранить прежние объемы поставок. Когда мы сможем получать те объемы пшеницы, к которым привыкли, тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения поставок", - сообщил посол.Дипломат подчеркнул, что у Египта есть запасы пшеницы, однако Каир стремится закупать российское зерно из-за высокого качества и хорошей цены.В конце апреля министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта утвердило Индию в качестве страны происхождения для импорта пшеницы.Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также на три месяца запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/egipet-1788703065.html

https://ria.ru/20220406/podgotovka-1782048394.html

египет

россия

каир (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, египет, россия, каир (город), в мире