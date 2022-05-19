17:46 19.05.2022 (обновлено: 18:04 19.05.2022)
В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России
Посол Египта ан-Нагари: республика пока не обсуждала увеличение поставок пшеницы из России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Египет заинтересован в продолжении поставок пшеницы из России, вопрос увеличения объемов пока не обсуждался, заявил РИА Новости посол страны в РФ Назих ан-Нагари.
По словам посла, Каир пока не обсуждал увеличение объема поставок пшеницы из РФ. "Мы стремимся сохранить прежние объемы поставок. Когда мы сможем получать те объемы пшеницы, к которым привыкли, тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения поставок", - сообщил посол.
Дипломат подчеркнул, что у Египта есть запасы пшеницы, однако Каир стремится закупать российское зерно из-за высокого качества и хорошей цены.
В конце апреля министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта утвердило Индию в качестве страны происхождения для импорта пшеницы.
Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также на три месяца запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.
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