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В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России - РИА Новости, 19.05.2022
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В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России
В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России - РИА Новости, 19.05.2022
В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России
Египет заинтересован в продолжении поставок пшеницы из России, вопрос увеличения объемов пока не обсуждался, заявил РИА Новости посол страны в РФ Назих... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:46
2022-05-19T18:04
экономика
египет
россия
каир (город)
в мире
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Египет заинтересован в продолжении поставок пшеницы из России, вопрос увеличения объемов пока не обсуждался, заявил РИА Новости посол страны в РФ Назих ан-Нагари."Мы ведем переговоры с российской стороной о поставках пшеницы, механизмах ее транспортировки. Зерно из России поступает в Египет, но из-за некоторых препятствий наблюдаются задержки", - сообщил ан-Нагари на полях форума "Россия — Исламский мир".По словам посла, Каир пока не обсуждал увеличение объема поставок пшеницы из РФ. "Мы стремимся сохранить прежние объемы поставок. Когда мы сможем получать те объемы пшеницы, к которым привыкли, тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения поставок", - сообщил посол.Дипломат подчеркнул, что у Египта есть запасы пшеницы, однако Каир стремится закупать российское зерно из-за высокого качества и хорошей цены.В конце апреля министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта утвердило Индию в качестве страны происхождения для импорта пшеницы.Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также на три месяца запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/egipet-1788703065.html
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экономика, египет, россия, каир (город), в мире
17:46 19.05.2022 (обновлено: 18:04 19.05.2022)
 
В Египте пока не обсуждали увеличение поставок пшеницы из России

Посол Египта ан-Нагари: республика пока не обсуждала увеличение поставок пшеницы из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Египет заинтересован в продолжении поставок пшеницы из России, вопрос увеличения объемов пока не обсуждался, заявил РИА Новости посол страны в РФ Назих ан-Нагари.
"Мы ведем переговоры с российской стороной о поставках пшеницы, механизмах ее транспортировки. Зерно из России поступает в Египет, но из-за некоторых препятствий наблюдаются задержки", - сообщил ан-Нагари на полях форума "Россия — Исламский мир".
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По словам посла, Каир пока не обсуждал увеличение объема поставок пшеницы из РФ. "Мы стремимся сохранить прежние объемы поставок. Когда мы сможем получать те объемы пшеницы, к которым привыкли, тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения поставок", - сообщил посол.
Дипломат подчеркнул, что у Египта есть запасы пшеницы, однако Каир стремится закупать российское зерно из-за высокого качества и хорошей цены.
В конце апреля министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта утвердило Индию в качестве страны происхождения для импорта пшеницы.
Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также на три месяца запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.
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