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В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы - РИА Новости, 19.05.2022
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В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы
В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы - РИА Новости, 19.05.2022
В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы
Штамм лихорадки Эбола, унесший жизни трех человек в Демократической Республике Конго, может быть более опасным, заявил глава местного отделения некоммерческой... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:34
2022-05-19T13:34
в мире
здоровье - общество
экваториальная провинция
африка
воз
западная африка
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Штамм лихорадки Эбола, унесший жизни трех человек в Демократической Республике Конго, может быть более опасным, заявил глава местного отделения некоммерческой медицинской организации Бавейе Майюм Барка в интервью Блумберг.Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке ранее сообщило о выявлении трех случаев заражения лихорадкой Эбола в городе Мбандаке в северо-западной Экваториальной провинции ДРК, все трое скончались. Первый заболевший начал испытывать симптомы 5 апреля и умер через 16 дней."Похоже, что, хотя скорость воспроизведения довольно низкая, вирулентность вируса очень высока", - заявил руководитель отделения Alliance for International Medical Actions.Барка отметил, что у всех трех пациентов первым симптомом была сильная потеря крови. По его словам, во время двух предыдущих вспышек Эболы в стране болезнь чаще всего начиналась с лихорадки или усталости, а кровотечение открывалось лишь у 15% заболевших.Барка также заявил, что генетическое секвенирование распространяющегося вируса подтвердило, что он не похож на штамм, вызвавший крупные эпидемии в 2018 и 2020 годах. Он полагает, что выявление всего двух случаев после первого заражения позволяет предположить, что штамм менее заразен.В декабре 2021 года минздрав ДР Конго объявил о завершении тринадцатой вспышки геморрагической лихорадки Эбола в стране.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html
https://ria.ru/20220423/ebola-1785093673.html
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экваториальная провинция
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в мире, здоровье - общество, экваториальная провинция, африка, воз, западная африка
13:34 19.05.2022
 
В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы

В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы, унесшего жизни трех человек

© Fotolia / Adam Gregor Медицинский персонал в защитных костюмах
Медицинский персонал в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Fotolia / Adam Gregor
Медицинский персонал в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Штамм лихорадки Эбола, унесший жизни трех человек в Демократической Республике Конго, может быть более опасным, заявил глава местного отделения некоммерческой медицинской организации Бавейе Майюм Барка в интервью Блумберг.
Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке ранее сообщило о выявлении трех случаев заражения лихорадкой Эбола в городе Мбандаке в северо-западной Экваториальной провинции ДРК, все трое скончались. Первый заболевший начал испытывать симптомы 5 апреля и умер через 16 дней.
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"Похоже, что, хотя скорость воспроизведения довольно низкая, вирулентность вируса очень высока", - заявил руководитель отделения Alliance for International Medical Actions.
Барка отметил, что у всех трех пациентов первым симптомом была сильная потеря крови. По его словам, во время двух предыдущих вспышек Эболы в стране болезнь чаще всего начиналась с лихорадки или усталости, а кровотечение открывалось лишь у 15% заболевших.
Барка также заявил, что генетическое секвенирование распространяющегося вируса подтвердило, что он не похож на штамм, вызвавший крупные эпидемии в 2018 и 2020 годах. Он полагает, что выявление всего двух случаев после первого заражения позволяет предположить, что штамм менее заразен.
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Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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