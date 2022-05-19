В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы
В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы, унесшего жизни трех человек
Медицинский персонал в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Штамм лихорадки Эбола, унесший жизни трех человек в Демократической Республике Конго, может быть более опасным, заявил глава местного отделения некоммерческой медицинской организации Бавейе Майюм Барка в интервью Блумберг.
Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке ранее сообщило о выявлении трех случаев заражения лихорадкой Эбола в городе Мбандаке в северо-западной Экваториальной провинции ДРК, все трое скончались. Первый заболевший начал испытывать симптомы 5 апреля и умер через 16 дней.
"Похоже, что, хотя скорость воспроизведения довольно низкая, вирулентность вируса очень высока", - заявил руководитель отделения Alliance for International Medical Actions.
Барка отметил, что у всех трех пациентов первым симптомом была сильная потеря крови. По его словам, во время двух предыдущих вспышек Эболы в стране болезнь чаще всего начиналась с лихорадки или усталости, а кровотечение открывалось лишь у 15% заболевших.
Барка также заявил, что генетическое секвенирование распространяющегося вируса подтвердило, что он не похож на штамм, вызвавший крупные эпидемии в 2018 и 2020 годах. Он полагает, что выявление всего двух случаев после первого заражения позволяет предположить, что штамм менее заразен.
23 апреля, 16:39В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой Эбола
В декабре 2021 года минздрав ДР Конго объявил о завершении тринадцатой вспышки геморрагической лихорадки Эбола в стране.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.