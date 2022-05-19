https://ria.ru/20220519/dvizhenie-1789499258.html

Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята

Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята - РИА Новости, 19.05.2022

Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята

Идеологию, название, "начинку" нового молодежного движения под условным названием "Большая перемена" должны придумать сами ребята, считает глава комитета... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:28

2022-05-19T15:28

2022-05-19T15:28

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общество

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Идеологию, название, "начинку" нового молодежного движения под условным названием "Большая перемена" должны придумать сами ребята, считает глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре, одна из авторов законопроекта Лилия Гумерова.В четверг в День 100-летия пионерской организации в Госдуму был внесен законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена"."Идеологию, список полезных дел, название организации - это все нужно дать на обсуждение самих ребят", - сказала Гумерова журналистам в четверг.По ее словам, лето - это тот период, когда на площадках оздоровительных организаций, дневных площадках детского отдыха может пройти такое обсуждение.Кроме того, Гумерова напомнила, что 1 июня планируется съезд всех детских движений.По ее мнению, нужно, чтобы "в ходе дискуссий ребята сами предлагали "начинку" (для нового движения)".Парламентарий подчеркнула, что новое движение - это не желание создать структуру юных членов партий, где все будут "ходить строем". По ее словам, это должна быть организация, где приветствуются инициативы самих ребят.

https://ria.ru/20220519/rosmolodezh-1789439250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф, госдума рф