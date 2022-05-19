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Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята - РИА Новости, 19.05.2022
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Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята
Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята - РИА Новости, 19.05.2022
Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята
Идеологию, название, "начинку" нового молодежного движения под условным названием "Большая перемена" должны придумать сами ребята, считает глава комитета... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:28
2022-05-19T15:28
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Идеологию, название, "начинку" нового молодежного движения под условным названием "Большая перемена" должны придумать сами ребята, считает глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре, одна из авторов законопроекта Лилия Гумерова.В четверг в День 100-летия пионерской организации в Госдуму был внесен законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена"."Идеологию, список полезных дел, название организации - это все нужно дать на обсуждение самих ребят", - сказала Гумерова журналистам в четверг.По ее словам, лето - это тот период, когда на площадках оздоровительных организаций, дневных площадках детского отдыха может пройти такое обсуждение.Кроме того, Гумерова напомнила, что 1 июня планируется съезд всех детских движений.По ее мнению, нужно, чтобы "в ходе дискуссий ребята сами предлагали "начинку" (для нового движения)".Парламентарий подчеркнула, что новое движение - это не желание создать структуру юных членов партий, где все будут "ходить строем". По ее словам, это должна быть организация, где приветствуются инициативы самих ребят.
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россия, общество, совет федерации рф, госдума рф
15:28 19.05.2022
 
Сенатор: идеологию нового молодежного движения должны придумать сами ребята

Сенатор Гумерова: ребята должны придумать идеологию и название нового молодежного движения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники Всероссийского фестиваля "Большая перемена"
Участники Всероссийского фестиваля Большая перемена - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Идеологию, название, "начинку" нового молодежного движения под условным названием "Большая перемена" должны придумать сами ребята, считает глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре, одна из авторов законопроекта Лилия Гумерова.
В четверг в День 100-летия пионерской организации в Госдуму был внесен законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена".
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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"Большая перемена" не будет калькой пионерии, заявила Разуваева
"Идеологию, список полезных дел, название организации - это все нужно дать на обсуждение самих ребят", - сказала Гумерова журналистам в четверг.
По ее словам, лето - это тот период, когда на площадках оздоровительных организаций, дневных площадках детского отдыха может пройти такое обсуждение.
Кроме того, Гумерова напомнила, что 1 июня планируется съезд всех детских движений.
По ее мнению, нужно, чтобы "в ходе дискуссий ребята сами предлагали "начинку" (для нового движения)".
Парламентарий подчеркнула, что новое движение - это не желание создать структуру юных членов партий, где все будут "ходить строем". По ее словам, это должна быть организация, где приветствуются инициативы самих ребят.
 
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