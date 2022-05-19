https://ria.ru/20220519/donbass-1789544610.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска одновременно обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:39

2022-05-19T17:39

2022-05-19T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

владимир путин

донецк (днр)

авдеевка

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.45 н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 16.45 н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/grazhdanstvo-1789062505.html

россия

донбасс

донецк (днр)

авдеевка

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в мире, россия, днр, донбасс, владимир путин, донецк (днр), авдеевка