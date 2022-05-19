https://ria.ru/20220519/dnr-1789582012.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских националистов - РИА Новости, 19.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских националистов
Военные ДНР уничтожили с начала суток более 30 украинских националистов, один танк, две БМП и восемь огневых точек противника, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:13
2022-05-19T20:13
2022-05-19T20:14
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Военные ДНР уничтожили с начала суток более 30 украинских националистов, один танк, две БМП и восемь огневых точек противника, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили более тридцати украинских националистов, один танк, две БМП и восемь огневых точек противника. Наши защитники захватили три БМП, два БТР и один танк", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Пять военнослужащих ДНР погибли, 17 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и семнадцать получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:13 19.05.2022 (обновлено: 20:14 19.05.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости.
Военные ДНР уничтожили с начала суток более 30 украинских националистов, один танк, две БМП и восемь огневых точек противника, сообщает
Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили более тридцати украинских националистов, один танк, две БМП и восемь огневых точек противника. Наши защитники захватили три БМП, два БТР и один танк", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Пять военнослужащих ДНР погибли, 17 получили ранения за прошедшие сутки, заявила Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и семнадцать получили ранения", - говорится в сообщении.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.