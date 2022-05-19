https://ria.ru/20220519/dnr-1789467993.html

В генпрокуратуре ДНР раскрыли детали преступлений украинских войск

В генпрокуратуре ДНР раскрыли детали преступлений украинских войск - РИА Новости, 19.05.2022

В генпрокуратуре ДНР раскрыли детали преступлений украинских войск

В генпрокуратуре ДНР рассказали РИА Новости подробности некоторых преступлений украинских войск в Донбассе, среди которых запуск снаряда по жилому дому,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:14

2022-05-19T14:14

2022-05-19T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. В генпрокуратуре ДНР рассказали РИА Новости подробности некоторых преступлений украинских войск в Донбассе, среди которых запуск снаряда по жилому дому, приведший к гибели четырех из шести членов семьи, и убийство парня снайпером.Прокурор-криминалист следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Екатерина Гущина привела выдержки из показаний потерпевших."Около 4 часов утра произошел артиллерийский обстрел, в результате которого горящий снаряд попал к нам в квартиру. Стал рушиться потолок и начался пожар. Потолок упал на мужа и пятерых детей. Я смогла вытащить только дочь Ярославу", - говорится в материалах по итогам опроса одной из потерпевших."В результате данного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины данная потерпевшая потеряла четверых детей и мужа", - отметила Гущина.Другой потерпевший сообщил прокурорам, что из-за активных боевых действий в его районе он и его семья были вынуждены переселиться в подвал. "Поскольку приготовить пищу было невозможно ввиду отсутствия газа и электричества, мой пасынок поднимался в подъезд, где выламывал деревянные оконные рамы для того, чтобы разжечь костер. В один из дней, 29 марта 2022 года, последний снова пошел искать деревянные оконные рамы. Спустившись из подъезда, он остановился у торца дома, где был убит выстрелом в голову предположительно снайпером ВСУ, который находился в соседнем пятиэтажном доме", - говорится в показаниях.Потерпевший сообщил, что понял, что его пасынок погиб в результате действий украинских войск, так как район в день трагедии полностью находился под контролем Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/dnr-1789446255.html

https://ria.ru/20220519/dnr-1789402048.html

украина

донбасс

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин