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Силы ДНР взяли под полный контроль 186 населенных пунктов

Силы ДНР взяли под полный контроль 186 населенных пунктов - РИА Новости, 19.05.2022

Силы ДНР взяли под полный контроль 186 населенных пунктов

Силы Донецкой народной республики освободили и взяли под полный контроль 186 населенных пунктов, включая Новогригоровку, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:06

2022-05-19T11:06

2022-05-19T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили и взяли под полный контроль 186 населенных пунктов, включая Новогригоровку, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 19 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 186 населенными пунктами, включая Новогригоровку (Волновахский район)", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Во вторник в ДНР сообщали об освобождении и установлении контроля над 185 населенными пунктами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф