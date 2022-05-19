https://ria.ru/20220519/dnr-1789391786.html

Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР

Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022

Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР

Масштабные работы по реконструкции инфраструктуры планируются в Донецкой народной республике, сюда прибыли специалисты из регионов РФ для восстановительных... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:21

2022-05-19T10:21

2022-05-19T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Масштабные работы по реконструкции инфраструктуры планируются в Донецкой народной республике, сюда прибыли специалисты из регионов РФ для восстановительных работ, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы будем сейчас заниматься восстановлением. У нас много разрушений за все эти восемь лет в тех городах, которые по сей день еще обстреливаются. Я говорю и про Донецк, и про Ясиноватую, и про Макеевку, и про Горловку, и ряд других населенных пунктов, которые помимо всех обстрелов еще и пострадали за годы, пока они были в украинском государстве", - отметил Пушилин в эфире радио "Вести ФМ".По его словам, приезжающие в регион специалисты из России удивлены состоянием объектов инфраструктуры."Сейчас, когда работа специалистов уже началась, идут оценки предполагаемых работ, наши коллеги из регионов Российской Федерации порой удивляются, что много инфраструктурных объектов в последний раз ремонтировалось, не говоря уже о капитальном ремонте, еще при Советском Союзе, то есть вот такое отношение было, как не к своему", - сказал глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/pushilin-1789272805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина