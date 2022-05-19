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Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/dnr-1789391786.html
Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР
Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР
Масштабные работы по реконструкции инфраструктуры планируются в Донецкой народной республике, сюда прибыли специалисты из регионов РФ для восстановительных... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:21
2022-05-19T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Масштабные работы по реконструкции инфраструктуры планируются в Донецкой народной республике, сюда прибыли специалисты из регионов РФ для восстановительных работ, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы будем сейчас заниматься восстановлением. У нас много разрушений за все эти восемь лет в тех городах, которые по сей день еще обстреливаются. Я говорю и про Донецк, и про Ясиноватую, и про Макеевку, и про Горловку, и ряд других населенных пунктов, которые помимо всех обстрелов еще и пострадали за годы, пока они были в украинском государстве", - отметил Пушилин в эфире радио "Вести ФМ".По его словам, приезжающие в регион специалисты из России удивлены состоянием объектов инфраструктуры."Сейчас, когда работа специалистов уже началась, идут оценки предполагаемых работ, наши коллеги из регионов Российской Федерации порой удивляются, что много инфраструктурных объектов в последний раз ремонтировалось, не говоря уже о капитальном ремонте, еще при Советском Союзе, то есть вот такое отношение было, как не к своему", - сказал глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/pushilin-1789272805.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
10:21 19.05.2022 (обновлено: 10:30 19.05.2022)
 
Пушилин рассказал о плане работ по реконструкции инфраструктуры в ДНР

Глава ДНР Пушилин: в республике планируется масштабная реконструкция инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Масштабные работы по реконструкции инфраструктуры планируются в Донецкой народной республике, сюда прибыли специалисты из регионов РФ для восстановительных работ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы будем сейчас заниматься восстановлением. У нас много разрушений за все эти восемь лет в тех городах, которые по сей день еще обстреливаются. Я говорю и про Донецк, и про Ясиноватую, и про Макеевку, и про Горловку, и ряд других населенных пунктов, которые помимо всех обстрелов еще и пострадали за годы, пока они были в украинском государстве", - отметил Пушилин в эфире радио "Вести ФМ".
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов на брифинге в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 16:25В мире
Пушилин рассказал, когда возобновит работу порт Мариуполя
По его словам, приезжающие в регион специалисты из России удивлены состоянием объектов инфраструктуры.
"Сейчас, когда работа специалистов уже началась, идут оценки предполагаемых работ, наши коллеги из регионов Российской Федерации порой удивляются, что много инфраструктурных объектов в последний раз ремонтировалось, не говоря уже о капитальном ремонте, еще при Советском Союзе, то есть вот такое отношение было, как не к своему", - сказал глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 18:07Специальная военная операция на Украине
Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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