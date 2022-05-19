https://ria.ru/20220519/dnr-1789385333.html

В ДНР за 92 дня погибли 119 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за 92 дня погибли 119 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.05.2022

В ДНР за 92 дня погибли 119 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

Украинские войска с 17 февраля почти 3 тысячи раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 119 мирных жителей, 534 ранены, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:40

2022-05-19T09:40

2022-05-19T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля почти 3 тысячи раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 119 мирных жителей, 534 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 92 дня эскалации погибли 119 мирных жителей, включая четверых детей, ранения различной степени тяжести получили 534 мирных жителя, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за 92 дня эскалации зафиксировано 2997 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2723, в общей сложности выпущен 28 601 боеприпас различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4525 ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Обстрелами повреждены 3479 жилых домов и 741 объект гражданской инфраструктуры, отметило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс