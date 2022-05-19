09:01 19.05.2022 (обновлено: 09:14 19.05.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Минеральное
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Минеральному 16 снарядов калибром 122 мм
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские войска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские войска. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили по Петровскому району Донецка и Минеральному в Донецкой народной республике 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:08 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 08:10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.