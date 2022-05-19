https://ria.ru/20220519/diagnostika-1789368608.html

В России разработали более эффективные монокристаллы для диагностики рака

В России разработали более эффективные монокристаллы для диагностики рака - РИА Новости, 19.05.2022

В России разработали более эффективные монокристаллы для диагностики рака

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук, совместно работающие над монокристаллами для... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T03:06

2022-05-19T03:06

2022-05-19T03:31

наука

технологии

китай

дальневосточный федеральный университет

россия

здоровье

евгений папынов

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук, совместно работающие над монокристаллами для повышения точности рентгеновских КТ-томографов, разработали серию образцов, которые лучше аналогов и могут найти применение не только в медицине, рассказал РИА Новости заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгений Папынов.Ранее дальневосточный университет сообщал о совместной работе по созданию материала для улучшения детектируемой точности рентгеновских КТ-томографов. Это в перспективе позволит более точно определить границы поражения тканей при онкологических заболеваниях."Проект носит статус фундаментальных исследований. Это означает, что все работы ориентированы на научные исследования по поиску и разработке сцинтилляционных монокристаллов оптимального состава, физико-химических характеристик и эффективных сцинтилляционных свойств. Сейчас уже отработана серия монокристаллов с различными добавками, которые позволили не только усилить эффект сцинтилляции (кратковременной люминесценции в результате взаимодействия с ионизирующим излучением) по сравнению с аналогами, но и позволили установить новые технические возможности таких материалов, например, регистрировать более точно рентгеновское излучение даже в очень малых дозах", — сказал Папынов.Он отметил, что в рамках фундаментальных исследований разработаны примеры образцов, которые по своим свойствам лучше аналогов, поэтому они могут оказаться перспективными для практического использования. Кроме использования монокристаллов в работе рентгеновских КТ-томографов их можно применять и в других сферах."Применение широкое. Основное применение сцинтилляторы находят в индикаторах, регистраторах, счетчиках и других детекторах ионизирующего излучения. В средствах неразрушающего контроля детекторы на основе сцинтилляторов с успехом заменяют рентгенографические пленки", — отметил ученый.Кроме медицины, самое распространенное — это промышленность: датчики для топографии, контроль прочности, целостности устройств, уровнемеры, плотномеры и другие, пояснил Папынов."После того как будут получены образцы требуемого состава и свойств, будет принято решение апробировать их на практике. Уже потом в каком-то обозримом будущем, возможно, дойдет дело до внедрения в пу", — рассказал собеседник агентства.Также Папынов рассказал, что в рамках коллаборации ученые из ДВФУ и Китая вместе работают по программам "Фундаментальная и прикладная физика", "Фундаментальная химия" и "Материаловедение и технологии материалов".

https://ria.ru/20220509/rak-1787705507.html

https://rsport.ria.ru/20220510/rak-1787529247.html

китай

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технологии, китай, дальневосточный федеральный университет, россия, здоровье, евгений папынов, владивосток