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Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.05.2022
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Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко
Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.05.2022
Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко
Идеологию нового молодёжного движения, законопроект о котором внесен в Госдуму, определят сами дети, они должны стать его авторами, заявил первый замглавы... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:58
2022-05-19T16:02
россия
госдума рф
сергей кириенко
общество
дети
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Идеологию нового молодёжного движения, законопроект о котором внесен в Госдуму, определят сами дети, они должны стать его авторами, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В четверг в день 100-летия пионерского движения в Госдуму был внесен законопроект о новом движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее."То, что появился такой законопроект - это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны - это нечасто бывает. Дети - это то, ради чего взрослым надо объединяться, потому что это наша общая ответственность", - сказал Кириенко журналистам."Пусть дети это определяют. Один из самых успешных конкурсов за последний год это "Большая Перемена" - его от начала и до конца придумывают дети", - добавил Кириенко, отвечая на вопрос, какова будет идеология конкурса.
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россия, госдума рф, сергей кириенко, общество, дети
15:58 19.05.2022 (обновлено: 16:02 19.05.2022)
 
Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко

Замглавы АП Кириенко: идеологию нового молодежного движения определят дети

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Идеологию нового молодёжного движения, законопроект о котором внесен в Госдуму, определят сами дети, они должны стать его авторами, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В четверг в день 100-летия пионерского движения в Госдуму был внесен законопроект о новом движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
"То, что появился такой законопроект - это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны - это нечасто бывает. Дети - это то, ради чего взрослым надо объединяться, потому что это наша общая ответственность", - сказал Кириенко журналистам.
"Пусть дети это определяют. Один из самых успешных конкурсов за последний год это "Большая Перемена" - его от начала и до конца придумывают дети", - добавил Кириенко, отвечая на вопрос, какова будет идеология конкурса.
Пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ Орлёнок“. 1974 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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РоссияГосдума РФСергей КириенкоОбществоДети
 
 
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