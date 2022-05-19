https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html

Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко

Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.05.2022

Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко

Идеологию нового молодёжного движения, законопроект о котором внесен в Госдуму, определят сами дети, они должны стать его авторами, заявил первый замглавы... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:58

2022-05-19T15:58

2022-05-19T16:02

россия

госдума рф

сергей кириенко

общество

дети

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Идеологию нового молодёжного движения, законопроект о котором внесен в Госдуму, определят сами дети, они должны стать его авторами, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В четверг в день 100-летия пионерского движения в Госдуму был внесен законопроект о новом движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее."То, что появился такой законопроект - это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны - это нечасто бывает. Дети - это то, ради чего взрослым надо объединяться, потому что это наша общая ответственность", - сказал Кириенко журналистам."Пусть дети это определяют. Один из самых успешных конкурсов за последний год это "Большая Перемена" - его от начала и до конца придумывают дети", - добавил Кириенко, отвечая на вопрос, какова будет идеология конкурса.

https://ria.ru/20220519/pionerlager-1789508092.html

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Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, сергей кириенко, общество, дети