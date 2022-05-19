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Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США - РИА Новости, 19.05.2022
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Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США
Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США - РИА Новости, 19.05.2022
Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США
Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил РИА РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T04:19
2022-05-19T09:30
происшествия
владивосток
украина
приморский край
сша
мексика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В думе Владивостока РИА Новости сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля — тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. "Он числится действующим депутатом думы", — отметил собеседник агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании."Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине — ред.)", — сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.
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происшествия, владивосток, украина, приморский край, сша, мексика, россия
04:19 19.05.2022 (обновлено: 09:30 19.05.2022)
 
Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США

Депутата думы Владивостока Каменщикова задержали на границе Мексики и США

© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы", — сказал источник.
В думе Владивостока РИА Новости сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля — тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. "Он числится действующим депутатом думы", — отметил собеседник агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании.
"Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине — ред.)", — сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.
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