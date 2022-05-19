https://ria.ru/20220519/deputat-1789370286.html

Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США

Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США - РИА Новости, 19.05.2022

Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США

Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил РИА РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T04:19

2022-05-19T04:19

2022-05-19T09:30

происшествия

владивосток

украина

приморский край

сша

мексика

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В думе Владивостока РИА Новости сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля — тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. "Он числится действующим депутатом думы", — отметил собеседник агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании."Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине — ред.)", — сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.

https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html

владивосток

украина

приморский край

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происшествия, владивосток, украина, приморский край, сша, мексика, россия