https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789440389.html

В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы

В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы - РИА Новости, 19.05.2022

В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не состоялась по техническим... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:56

2022-05-19T12:56

2022-05-19T12:56

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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не состоялась по техническим причинам.Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что 16-17 мая в Москве будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил разочарованность тем, что Армения в последний день отменила встречу, а позже отказалась от предложения о новой."Что касается рабочей встречи комиссий по делимитации границы, из-за отсутствия технической договоренности ее мы пока организовать не смогли. Надеемся, что техническим вопросам будет дано решение и рабочая группа встретится", - сказал Григорян.Он вновь подтвердил, что армянская сторона сформировала свою часть комиссии. По его словам, комиссия будет двусторонней, в случае необходимости она может запросить содействие у Москвы и Брюсселя.Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов 11 марта сообщил турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева пояснила РИА Новости, что в предложениях Баку отражены пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией, в частности взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности двух стран, отказ от территориальных претензий.В МИД Армении заявляли, что Ереван ответил на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.

https://ria.ru/20220518/delimitatsiya-1789342609.html

https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788209101.html

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