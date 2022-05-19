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В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы - РИА Новости, 19.05.2022
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В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы
В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы - РИА Новости, 19.05.2022
В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не состоялась по техническим... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:56
2022-05-19T12:56
в мире
цены на нефть
арарат мирзоян
ильхам алиев
джейхун байрамов
армения
баку
ереван
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не состоялась по техническим причинам.Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что 16-17 мая в Москве будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил разочарованность тем, что Армения в последний день отменила встречу, а позже отказалась от предложения о новой."Что касается рабочей встречи комиссий по делимитации границы, из-за отсутствия технической договоренности ее мы пока организовать не смогли. Надеемся, что техническим вопросам будет дано решение и рабочая группа встретится", - сказал Григорян.Он вновь подтвердил, что армянская сторона сформировала свою часть комиссии. По его словам, комиссия будет двусторонней, в случае необходимости она может запросить содействие у Москвы и Брюсселя.Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов 11 марта сообщил турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева пояснила РИА Новости, что в предложениях Баку отражены пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией, в частности взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности двух стран, отказ от территориальных претензий.В МИД Армении заявляли, что Ереван ответил на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.
https://ria.ru/20220518/delimitatsiya-1789342609.html
https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788209101.html
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в мире, цены на нефть, арарат мирзоян, ильхам алиев, джейхун байрамов, армения, баку, ереван, оон, обсе
12:56 19.05.2022
 
В Ереване объяснили, почему отменили встречу с Баку по делимитации границы

В Ереване сообщили об отмене встрече с Баку по делимитации границ из-за технических причин

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не состоялась по техническим причинам.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что 16-17 мая в Москве будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил разочарованность тем, что Армения в последний день отменила встречу, а позже отказалась от предложения о новой.
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"Что касается рабочей встречи комиссий по делимитации границы, из-за отсутствия технической договоренности ее мы пока организовать не смогли. Надеемся, что техническим вопросам будет дано решение и рабочая группа встретится", - сказал Григорян.
Он вновь подтвердил, что армянская сторона сформировала свою часть комиссии. По его словам, комиссия будет двусторонней, в случае необходимости она может запросить содействие у Москвы и Брюсселя.
Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов 11 марта сообщил турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева пояснила РИА Новости, что в предложениях Баку отражены пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией, в частности взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности двух стран, отказ от территориальных претензий.
В МИД Армении заявляли, что Ереван ответил на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.
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В миреЦены на нефтьАрарат МирзоянИльхам АлиевДжейхун БайрамовАрменияБакуЕреванООНОБСЕ
 
 
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