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Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля

Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля - РИА Новости, 19.05.2022

Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля

Американский актер Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, об этом сообщается в Twitter-аккаунте смотра. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:13

2022-05-19T11:13

2022-05-19T11:13

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский актер Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, об этом сообщается в Twitter-аккаунте смотра.Награды он был удостоен в преддверии показа фильма "Топ Ган: Мэверик". Эта лента — сиквел картины 1986 года "Лучший стрелок". Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла, виртуозного летчика. События в продолжении происходят через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза теперь работает инструктором и обучает летному делу молодежь. Один из студентов — сын его погибшего друга.В последний раз Том Круз участвовал в Каннском кинофестивале 30 лет назад.В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Том Круз известен по ролям в фильмах "Человек дождя", "Лучший стрелок", "Интервью с вампиром" и франшизе "Миссия невыполнима". Он трехкратный обладатель премии "Золотой глобус", и его трижды номинировали на "Оскар".

https://ria.ru/20220518/kino-1789211023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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