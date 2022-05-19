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Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
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Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля
Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля - РИА Новости, 19.05.2022
Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля
Американский актер Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, об этом сообщается в Twitter-аккаунте смотра. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:13
2022-05-19T11:13
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский актер Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, об этом сообщается в Twitter-аккаунте смотра.Награды он был удостоен в преддверии показа фильма "Топ Ган: Мэверик". Эта лента — сиквел картины 1986 года "Лучший стрелок". Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла, виртуозного летчика. События в продолжении происходят через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза теперь работает инструктором и обучает летному делу молодежь. Один из студентов — сын его погибшего друга.В последний раз Том Круз участвовал в Каннском кинофестивале 30 лет назад.В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.Том Круз известен по ролям в фильмах "Человек дождя", "Лучший стрелок", "Интервью с вампиром" и франшизе "Миссия невыполнима". Он трехкратный обладатель премии "Золотой глобус", и его трижды номинировали на "Оскар".
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том круз, джоди фостер, джейн фонда, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, каннский кинофестиваль, жан-поль бельмондо, бернардо бертолуччи, ален делон
11:13 19.05.2022
 
Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля

Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТом Круз
Том Круз - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский актер Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, об этом сообщается в Twitter-аккаунте смотра.
Награды он был удостоен в преддверии показа фильма "Топ Ган: Мэверик". Эта лента — сиквел картины 1986 года "Лучший стрелок". Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла, виртуозного летчика. События в продолжении происходят через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза теперь работает инструктором и обучает летному делу молодежь. Один из студентов — сын его погибшего друга.
В последний раз Том Круз участвовал в Каннском кинофестивале 30 лет назад.
В разные годы почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.
Том Круз известен по ролям в фильмах "Человек дождя", "Лучший стрелок", "Интервью с вампиром" и франшизе "Миссия невыполнима". Он трехкратный обладатель премии "Золотой глобус", и его трижды номинировали на "Оскар".
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