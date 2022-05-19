https://ria.ru/20220519/chechnya-1789387840.html
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев - РИА Новости, 19.05.2022
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, как с грозненского аэропорта в Донбасс и на Украину отправляется очередная группа добровольцев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:58
2022-05-19T09:58
2022-05-19T09:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
гудермес
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, как с грозненского аэропорта в Донбасс и на Украину отправляется очередная группа добровольцев."В единстве наша сила!' - с такими словами из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев, готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами на территории Донбасса и Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что каждый доброволец прошел подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе."Никто из бандитов не уйдет от сотен тысяч, а если будет нужно, миллионов патриотов великой России, готовых по первому зову сражаться за торжество справедливости", - отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789196391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, гудермес
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев для участия в спецоперации