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Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/chechnya-1789387840.html
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев - РИА Новости, 19.05.2022
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, как с грозненского аэропорта в Донбасс и на Украину отправляется очередная группа добровольцев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:58
2022-05-19T09:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
гудермес
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, как с грозненского аэропорта в Донбасс и на Украину отправляется очередная группа добровольцев."В единстве наша сила!' - с такими словами из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев, готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами на территории Донбасса и Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что каждый доброволец прошел подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе."Никто из бандитов не уйдет от сотен тысяч, а если будет нужно, миллионов патриотов великой России, готовых по первому зову сражаться за торжество справедливости", - отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789196391.html
россия
украина
донбасс
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, гудермес
09:58 19.05.2022
 
Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев

Из Чечни на Украину вылетела новая группа добровольцев для участия в спецоперации

© РИА Новости / Илья ПиталевБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" патрулируют улицы Мариуполя
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат патрулируют улицы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" патрулируют улицы Мариуполя. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, как с грозненского аэропорта в Донбасс и на Украину отправляется очередная группа добровольцев.
"В единстве наша сила!' - с такими словами из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев, готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами на территории Донбасса и Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что каждый доброволец прошел подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе.
"Никто из бандитов не уйдет от сотен тысяч, а если будет нужно, миллионов патриотов великой России, готовых по первому зову сражаться за торжество справедливости", - отметил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:02Специальная военная операция на Украине
Кадыров: Украину бы уже "очистили", если бы не приказ сохранять города
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы РФЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровГудермес
 
 
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