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Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских - РИА Новости, 19.05.2022
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Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских
Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских - РИА Новости, 19.05.2022
Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских
Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, заявил, что бывший... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:01
2022-05-19T16:01
в мире
сша
джордж буш (младший)
россия
грузия
rutube
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен воевать против русских.Пранк был представлен 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"."Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", - сказал Буш.Экс-президент также назвал Саакашвили "буйным парнем" и признал, что у США были проблемы с ним в Грузии."(Президент РФ Владимир) Путин расставил ловушку, и он в нее попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года", - добавил он.Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем-младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.
https://ria.ru/20220519/irak-1789371609.html
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в мире, сша, джордж буш (младший), россия, грузия, rutube, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), владимир путин
16:01 19.05.2022
 
Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских

Буш-младший в разговоре с пранкерами заявил, что Саакашвили должен воевать против России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДжордж Буш-младший
Джордж Буш-младший - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен воевать против русских.
Пранк был представлен 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
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"Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", - сказал Буш.
Экс-президент также назвал Саакашвили "буйным парнем" и признал, что у США были проблемы с ним в Грузии.
"(Президент РФ Владимир) Путин расставил ловушку, и он в нее попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года", - добавил он.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем-младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.
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Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.
Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.
 
В миреСШАДжордж Буш (младший)РоссияГрузияRutubeВладимир Краснов (пранкер Вован)Алексей Столяров (Лексус)Владимир Путин
 
 
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