https://ria.ru/20220519/bush-1789511235.html

Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских

Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских - РИА Новости, 19.05.2022

Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских

Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, заявил, что бывший... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:01

2022-05-19T16:01

2022-05-19T16:01

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен воевать против русских.Пранк был представлен 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"."Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", - сказал Буш.Экс-президент также назвал Саакашвили "буйным парнем" и признал, что у США были проблемы с ним в Грузии."(Президент РФ Владимир) Путин расставил ловушку, и он в нее попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года", - добавил он.Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем-младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

https://ria.ru/20220519/irak-1789371609.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, джордж буш (младший), россия, грузия, rutube, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), владимир путин