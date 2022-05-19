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Джордж Буш вывел из себя американцев словами об Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Джордж Буш вывел из себя американцев словами об Украине
Джордж Буш вывел из себя американцев словами об Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Джордж Буш вывел из себя американцев словами об Украине
Экс-президент США Джордж Буш — младший оговорился, выступая с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине, и привел в ярость американских... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:09
2022-05-19T20:43
россия
в мире
кондолиза райс
владимир путин
ирак
украина
сша
джордж буш (младший)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш — младший оговорился, выступая с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине, и привел в ярость американских пользователей платформы Reddit."В России отсутствует система сдержек и противовесов, &lt;...&gt; как следствие — решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину", — сказал бывший глава государства.Слушатели в зале, где выступал Буш, громко засмеялись, после чего политик добавил: "В Ирак тоже".Читателей возмутило заявление экс-президента: некоторые увидели в словах Буша признание в военном преступлении, другие призвали судить его в Гаагском трибунале."Вот это оговорочка — прямо по Фрейду", — написал Peopleiknowontfind.Pagancom раскритиковал аудиторию за смех над оговоркой бывшего главы государства."Им плевать, что он угробил тысячи иракцев. Американцы ненормальные", — добавил юзер.С ним согласился elquanto. Он отметил, что Буша в зале слушала "подрастающая элита"."Есть сплошь будущие упыри", — написал он."Вот что бывает, когда твоя страна стоит на рабстве и расизме", — прокомментировал Paintpond.ShiftyLookinCow7 указал на обилие ляпов в высказываниях Буша.Еще один комментатор выразил надежду, что иракский журналист Мунтазар аз-Зейди не промахнется, если еще раз запустит ботинком в экс-президента."Мало признать это ненароком, в минуту помрачения рассудка. За свои военные преступления он должен предстать перед судом. Пусть даже миллион погибших иракцев с того света это не вернет", — заявил nuanced_imagery.Он подчеркнул, что именно после войны в Ираке на Ближнем Востоке случился всплеск террористической активности, погрузивший регион в хаос на долгие годы."Положа руку на сердце, это и было целью вторжения", — добавил он.Skooma_Cat напомнил, что Буш не один принимал решения."Я бы лично этого полезного идиота пощадил, а покарал бы, наоборот, тех, кто все это подстроил", — признался он.Nuanced_imagery ответил, что судить надо всех: и вице-президента в администрации Буша Дика Чейни, и тогдашнего госсекретаря Кондолизу Райс."И когда он пожалует в Гаагу?" — поинтересовался Khyberpasswala."Этот нахал прекрасно знает, что никакая тюрьма ему не светит", — ответил MarsLowell.С ним согласился Dimetrip. Killerqueen1010 же поразилась, что экс-президент фактически сделал признание.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
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россия, в мире, кондолиза райс, владимир путин, ирак, украина, сша, джордж буш (младший)
16:09 19.05.2022 (обновлено: 20:43 19.05.2022)
 
Джордж Буш вывел из себя американцев словами об Украине

Слова экс-президента США Буша об Украине привели американцев в ярость

© РИА Новости / Алексей Панов / Перейти в фотобанкДжордж Буш — младший
Джордж Буш — младший - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Панов
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Джордж Буш — младший. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш — младший оговорился, выступая с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине, и привел в ярость американских пользователей платформы Reddit.
России отсутствует система сдержек и противовесов, <...> как следствие — решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину", — сказал бывший глава государства.
Слушатели в зале, где выступал Буш, громко засмеялись, после чего политик добавил: "В Ирак тоже".
Читателей возмутило заявление экс-президента: некоторые увидели в словах Буша признание в военном преступлении, другие призвали судить его в Гаагском трибунале.
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"Вот это оговорочка — прямо по Фрейду", — написал Peopleiknowontfind.
Pagancom раскритиковал аудиторию за смех над оговоркой бывшего главы государства.
"Им плевать, что он угробил тысячи иракцев. Американцы ненормальные", — добавил юзер.
С ним согласился elquanto. Он отметил, что Буша в зале слушала "подрастающая элита".
"Есть сплошь будущие упыри", — написал он.
"Вот что бывает, когда твоя страна стоит на рабстве и расизме", — прокомментировал Paintpond.
ShiftyLookinCow7 указал на обилие ляпов в высказываниях Буша.
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Еще один комментатор выразил надежду, что иракский журналист Мунтазар аз-Зейди не промахнется, если еще раз запустит ботинком в экс-президента.
"Мало признать это ненароком, в минуту помрачения рассудка. За свои военные преступления он должен предстать перед судом. Пусть даже миллион погибших иракцев с того света это не вернет", — заявил nuanced_imagery.
Он подчеркнул, что именно после войны в Ираке на Ближнем Востоке случился всплеск террористической активности, погрузивший регион в хаос на долгие годы.
"Положа руку на сердце, это и было целью вторжения", — добавил он.
Skooma_Cat напомнил, что Буш не один принимал решения.
"Я бы лично этого полезного идиота пощадил, а покарал бы, наоборот, тех, кто все это подстроил", — признался он.
Nuanced_imagery ответил, что судить надо всех: и вице-президента в администрации Буша Дика Чейни, и тогдашнего госсекретаря Кондолизу Райс.
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"И когда он пожалует в Гаагу?" — поинтересовался Khyberpasswala.
"Этот нахал прекрасно знает, что никакая тюрьма ему не светит", — ответил MarsLowell.
С ним согласился Dimetrip. Killerqueen1010 же поразилась, что экс-президент фактически сделал признание.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
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