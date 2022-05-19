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Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине
Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине
Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине, выступили в поддержку переговоров Москвы и Киева, говорится в совместном... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:39
2022-05-19T20:39
в мире
украина
брикс
мид кнр
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине, выступили в поддержку переговоров Москвы и Киева, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры иностранных дел поддержали переговоры России и Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС обсудили озабоченности относительно гуманитарной ситуации на Украине и за ее пределами, выступили в поддержку усилий генерального секретаря ООН, агентств ООН и МККК по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 46/182.
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в мире, украина, брикс, мид кнр, ситуация в днр и лнр
20:39 19.05.2022
 
Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине

Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине

© РИА НовостиФлаги стран-членов БРИКС
Флаги стран-членов БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости
Флаги стран-членов БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине, выступили в поддержку переговоров Москвы и Киева, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения.
"Министры иностранных дел поддержали переговоры России и Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС обсудили озабоченности относительно гуманитарной ситуации на Украине и за ее пределами, выступили в поддержку усилий генерального секретаря ООН, агентств ООН и МККК по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 46/182.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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В миреУкраинаБРИКСМИД КНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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