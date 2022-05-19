https://ria.ru/20220519/briks-1789588175.html

Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине

Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

Главы МИД БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине

Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине, выступили в поддержку переговоров Москвы и Киева, говорится в совместном... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:39

2022-05-19T20:39

2022-05-19T20:39

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Украине, выступили в поддержку переговоров Москвы и Киева, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры иностранных дел поддержали переговоры России и Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС обсудили озабоченности относительно гуманитарной ситуации на Украине и за ее пределами, выступили в поддержку усилий генерального секретаря ООН, агентств ООН и МККК по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 46/182.

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, брикс, мид кнр, ситуация в днр и лнр