https://ria.ru/20220519/briks-1789587534.html

Главы МИД БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Главы МИД БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.05.2022

Главы МИД БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Министры иностранных дел стран БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений и размещения оружия в космосе, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-19T20:36

2022-05-19T20:36

2022-05-20T02:20

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений и размещения оружия в космосе, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры вновь высказались в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости деятельности в космическом пространстве, предотвращения гонки вооружений и размещения оружия в космосе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Отмечается, что принятие прагматичных мер по обеспечению транспарентности и укреплению доверия поспособствуют предотвращению гонки вооружений в космосе.

https://ria.ru/20220519/konflikty-1789579456.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мид кнр, брикс