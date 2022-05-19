https://ria.ru/20220519/briks-1789587534.html
Главы МИД БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Главы МИД БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.05.2022
Главы МИД БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Министры иностранных дел стран БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений и размещения оружия в космосе, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-19T20:36
2022-05-19T20:36
2022-05-20T02:20
в мире
мид кнр
брикс
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений и размещения оружия в космосе, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры вновь высказались в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости деятельности в космическом пространстве, предотвращения гонки вооружений и размещения оружия в космосе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Отмечается, что принятие прагматичных мер по обеспечению транспарентности и укреплению доверия поспособствуют предотвращению гонки вооружений в космосе.
https://ria.ru/20220519/konflikty-1789579456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид кнр, брикс
20:36 19.05.2022 (обновлено: 02:20 20.05.2022)
Главы МИД БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе