https://ria.ru/20220519/briks-1789575804.html
Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с биотерроризмом
Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с биотерроризмом - РИА Новости, 19.05.2022
Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с биотерроризмом
Главы МИД БРИКС призвали начать переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:38
2022-05-19T19:38
2022-05-19T20:12
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Главы МИД БРИКС призвали начать переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры иностранных дел призвали к скорейшей доработке и принятию Всеобъемлющей конвенции против терроризма в рамках ООН, а также к началу многосторонних переговоров в рамках Конференции по разоружению по выработке международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Министры также выступили против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
https://ria.ru/20220519/briks-1789573086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брикс, в мире, здоровье - общество, оон, мид кнр
19:38 19.05.2022 (обновлено: 20:12 19.05.2022)
Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с биотерроризмом
Главы МИД БРИКС призвали начать переговоры по конвенции о борьбе с биотерроризмом