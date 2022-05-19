https://ria.ru/20220519/briks-1789575804.html

Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с биотерроризмом

Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с биотерроризмом - РИА Новости, 19.05.2022

Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с биотерроризмом

Главы МИД БРИКС призвали начать переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:38

2022-05-19T19:38

2022-05-19T20:12

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Главы МИД БРИКС призвали начать переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры иностранных дел призвали к скорейшей доработке и принятию Всеобъемлющей конвенции против терроризма в рамках ООН, а также к началу многосторонних переговоров в рамках Конференции по разоружению по выработке международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Министры также выступили против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

https://ria.ru/20220519/briks-1789573086.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

брикс, в мире, здоровье - общество, оон, мид кнр