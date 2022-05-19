https://ria.ru/20220519/briks-1789573086.html

БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению

БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению - РИА Новости, 19.05.2022

БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению

Министры иностранных дел стран БРИКС призвали к укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями и разоружения, говорится в совместном заявлении РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:26

2022-05-19T19:26

2022-05-19T20:02

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС призвали к укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями и разоружения, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры призвали продолжить прикладывать усилия по укреплению системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, обеспечивать ее целостность, поддерживать глобальную стабильность, международный мир и безопасность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Отмечается необходимость обеспечить эффективность и действенность соответствующих многосторонних механизмов в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.

https://ria.ru/20220519/konflikty-1789579456.html

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брикс, в мире, мид кнр