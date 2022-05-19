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БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению - РИА Новости, 19.05.2022
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БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению
БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению - РИА Новости, 19.05.2022
БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению
Министры иностранных дел стран БРИКС призвали к укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями и разоружения, говорится в совместном заявлении РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:26
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брикс
в мире
мид кнр
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС призвали к укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями и разоружения, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры призвали продолжить прикладывать усилия по укреплению системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, обеспечивать ее целостность, поддерживать глобальную стабильность, международный мир и безопасность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Отмечается необходимость обеспечить эффективность и действенность соответствующих многосторонних механизмов в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.
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брикс, в мире, мид кнр
19:26 19.05.2022 (обновлено: 20:02 19.05.2022)
 
БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению

БРИКС призвала к укреплению системы договоров по вооружению и разоружению

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФорум молодых парламентариев БРИКС
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС призвали к укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями и разоружения, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения.
"Министры призвали продолжить прикладывать усилия по укреплению системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, обеспечивать ее целостность, поддерживать глобальную стабильность, международный мир и безопасность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
20:01
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты
Отмечается необходимость обеспечить эффективность и действенность соответствующих многосторонних механизмов в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.
 
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