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НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов - РИА Новости, 19.05.2022
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НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов
НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов - РИА Новости, 19.05.2022
НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов
Новый банк развития должен стать полноценной платформой экономического и финансового сотрудничества стран БРИКС, заявил министр финансов России Антон Силуанов... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:05
2022-05-19T19:10
экономика
россия
сша
бразилия
брикс
здравоохранение
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новый банк развития должен стать полноценной платформой экономического и финансового сотрудничества стран БРИКС, заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече совета управляющих Банка.Участники заседания одобрили новую пятилетнюю стратегию банка на период 2022-2026 годов. "Трансформация НБР в полноценную платформу по расширению экономического и финансового сотрудничества между странами-акционерами банка должна стать одной из основных задач на следующий пятилетний период", – сказал министр.Участники встречи также отметили прогресс в становлении банка в качестве практической платформы по финансированию инфраструктурных проектов на территории стран-акционеров. Управляющие отметили его эффективную деятельность по борьбе с пандемией коронавируса: НБР предоставил более 9 миллиардов долларов США на борьбу с коронавирусной инфекцией и финансирование государственных программ стран БРИКС по восстановлению экономики."Совет управляющих также обсудил перспективы дальнейшего расширения состава акционеров НБР", - говорится в сообщении Минфина РФ.Соглашение о Новом банке развития было подписано странами БРИКС в 2014 году. Общий размер объявленного капитала банка составляет 100 миллиардов долларов, распределенного – 51,498 миллиарда долларов. Размер оплачиваемого капитала в настоящее время составляет 10,299 миллиарда долларов. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка имеют по 19,42% в капитале банка, 1,83% - находится у Бангладеш и 1,08% у ОАЭ.Цель Банка – финансирование инфраструктуры и проектов устойчивого развития стран БРИКС, а также государств с формирующимися рынками и развивающейся экономикой.
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экономика, россия, сша, бразилия, брикс, здравоохранение, политика
19:05 19.05.2022 (обновлено: 19:10 19.05.2022)
 
НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов

Силуанов: Новый банк развития должен стать полноценной платформой сотрудничества БРИКС

CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новый банк развития должен стать полноценной платформой экономического и финансового сотрудничества стран БРИКС, заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече совета управляющих Банка.
"В нынешних условиях НБР мог бы сыграть важную роль для стран членов для смягчения последствий нарастающего кризиса. Речь может идти о проектах в области обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, развития транспортной и логистической инфраструктуры, платежно-расчетных систем", – цитирует министерство финансов РФ Силуанова.
Участники заседания одобрили новую пятилетнюю стратегию банка на период 2022-2026 годов. "Трансформация НБР в полноценную платформу по расширению экономического и финансового сотрудничества между странами-акционерами банка должна стать одной из основных задач на следующий пятилетний период", – сказал министр.
Участники встречи также отметили прогресс в становлении банка в качестве практической платформы по финансированию инфраструктурных проектов на территории стран-акционеров. Управляющие отметили его эффективную деятельность по борьбе с пандемией коронавируса: НБР предоставил более 9 миллиардов долларов США на борьбу с коронавирусной инфекцией и финансирование государственных программ стран БРИКС по восстановлению экономики.
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"Совет управляющих также обсудил перспективы дальнейшего расширения состава акционеров НБР", - говорится в сообщении Минфина РФ.
Соглашение о Новом банке развития было подписано странами БРИКС в 2014 году. Общий размер объявленного капитала банка составляет 100 миллиардов долларов, распределенного – 51,498 миллиарда долларов. Размер оплачиваемого капитала в настоящее время составляет 10,299 миллиарда долларов. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка имеют по 19,42% в капитале банка, 1,83% - находится у Бангладеш и 1,08% у ОАЭ.
Цель Банка – финансирование инфраструктуры и проектов устойчивого развития стран БРИКС, а также государств с формирующимися рынками и развивающейся экономикой.
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