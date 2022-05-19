https://ria.ru/20220519/briks-1789568710.html

НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов

НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов - РИА Новости, 19.05.2022

НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов

Новый банк развития должен стать полноценной платформой экономического и финансового сотрудничества стран БРИКС, заявил министр финансов России Антон Силуанов... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:05

2022-05-19T19:05

2022-05-19T19:10

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новый банк развития должен стать полноценной платформой экономического и финансового сотрудничества стран БРИКС, заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече совета управляющих Банка.Участники заседания одобрили новую пятилетнюю стратегию банка на период 2022-2026 годов. "Трансформация НБР в полноценную платформу по расширению экономического и финансового сотрудничества между странами-акционерами банка должна стать одной из основных задач на следующий пятилетний период", – сказал министр.Участники встречи также отметили прогресс в становлении банка в качестве практической платформы по финансированию инфраструктурных проектов на территории стран-акционеров. Управляющие отметили его эффективную деятельность по борьбе с пандемией коронавируса: НБР предоставил более 9 миллиардов долларов США на борьбу с коронавирусной инфекцией и финансирование государственных программ стран БРИКС по восстановлению экономики."Совет управляющих также обсудил перспективы дальнейшего расширения состава акционеров НБР", - говорится в сообщении Минфина РФ.Соглашение о Новом банке развития было подписано странами БРИКС в 2014 году. Общий размер объявленного капитала банка составляет 100 миллиардов долларов, распределенного – 51,498 миллиарда долларов. Размер оплачиваемого капитала в настоящее время составляет 10,299 миллиарда долларов. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка имеют по 19,42% в капитале банка, 1,83% - находится у Бангладеш и 1,08% у ОАЭ.Цель Банка – финансирование инфраструктуры и проектов устойчивого развития стран БРИКС, а также государств с формирующимися рынками и развивающейся экономикой.

https://ria.ru/20220519/kitay-1789567022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, сша, бразилия, брикс, здравоохранение, политика