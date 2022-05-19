https://ria.ru/20220519/bonya-1789471951.html

Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале

Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 19.05.2022

Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале

Виктория Боня с иронией обратилась к Ксении Собчак в социальных сетях из-за критики ее появления на Каннском кинофестивале. По мнению журналистки, фотографы на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:06

2022-05-19T17:06

2022-05-19T17:06

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виктория боня

ксения собчак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Виктория Боня с иронией обратилась к Ксении Собчак в социальных сетях из-за критики ее появления на Каннском кинофестивале. По мнению журналистки, фотографы на красной дорожке игнорировали Боню – также они делали на прошлых фестивалях.Виктория посчитала, что Ксения слишком за нее переживает.Также она добавила архивное изображение Ксении с Каннского кинофестиваля, отметив, в ее случае фотографы также смотрят в сторону.Помимо Виктории на кинофестивале в этом году появился также Алексей Воробьев в элегантном костюме.

https://ria.ru/20220519/milyavskaya-1789411891.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, виктория боня, ксения собчак, шоу-бизнес