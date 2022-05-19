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Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220519/bonya-1789471951.html
Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале
Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 19.05.2022
Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале
Виктория Боня с иронией обратилась к Ксении Собчак в социальных сетях из-за критики ее появления на Каннском кинофестивале. По мнению журналистки, фотографы на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:06
2022-05-19T17:06
шоубиз
знаменитости
виктория боня
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Виктория Боня с иронией обратилась к Ксении Собчак в социальных сетях из-за критики ее появления на Каннском кинофестивале. По мнению журналистки, фотографы на красной дорожке игнорировали Боню – также они делали на прошлых фестивалях.Виктория посчитала, что Ксения слишком за нее переживает.Также она добавила архивное изображение Ксении с Каннского кинофестиваля, отметив, в ее случае фотографы также смотрят в сторону.Помимо Виктории на кинофестивале в этом году появился также Алексей Воробьев в элегантном костюме.
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знаменитости, виктория боня, ксения собчак, шоу-бизнес
17:06 19.05.2022
 
Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале

Боня высмеяла Собчак за критику на Каннском кинофестивале и показала ее архивное фото

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Виктория Боня с иронией обратилась к Ксении Собчак в социальных сетях из-за критики ее появления на Каннском кинофестивале. По мнению журналистки, фотографы на красной дорожке игнорировали Боню – также они делали на прошлых фестивалях.
Виктория посчитала, что Ксения слишком за нее переживает.

"У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира. Ведь она так переживает, чтобы я, ее любимица, была всегда на высоте", – написала Боня.

Также она добавила архивное изображение Ксении с Каннского кинофестиваля, отметив, в ее случае фотографы также смотрят в сторону.

"Кстати, сама Собчак была на Каннском всего разок и ее фото (а я его прилагаю) гораздо лучше, поэтому я должна еще дотянуть до ее уровня… Давайте рассмотрим внимательно, куда смотрят фотографы на фото Собчак", – заключила Боня.

Помимо Виктории на кинофестивале в этом году появился также Алексей Воробьев в элегантном костюме.
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