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Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220518/vorobev-1789211956.html
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 18.05.2022
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале
Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:02
2022-05-18T13:02
шоубиз
знаменитости
алексей воробьев
виктория боня
каннский кинофестиваль
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал классический костюм.Затем певец показал кадры из зрительного зала, отметив, что открытие происходит на французском языке, но всем англоговорящим людям выдают переводчик.На фестивале также присутствовала Виктория Боня. Для своего выхода она выбрала платье насыщенного синего оттенка.Ранее Алексей Воробьев признался, что его сердце "абсолютно свободно", и он готов к новым отношениям.
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знаменитости, алексей воробьев, виктория боня, каннский кинофестиваль, шоу-бизнес
13:02 18.05.2022
 
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале

Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале в классическом смокинге

© Анно Домини (2013)Кадр из фильма "Сокровища О.К."
Кадр из фильма Сокровища О.К.
© Анно Домини (2013)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал классический костюм.
© @mr.alexsparrowАлексей Воробьев
Алексей Воробьев
© @mr.alexsparrow
Алексей Воробьев
Затем певец показал кадры из зрительного зала, отметив, что открытие происходит на французском языке, но всем англоговорящим людям выдают переводчик.
На фестивале также присутствовала Виктория Боня. Для своего выхода она выбрала платье насыщенного синего оттенка.
Ранее Алексей Воробьев признался, что его сердце "абсолютно свободно", и он готов к новым отношениям.
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ШоубизЗнаменитостиАлексей ВоробьевВиктория БоняКаннский кинофестивальШоу-бизнес
 
 
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