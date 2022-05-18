https://ria.ru/20220518/vorobev-1789211956.html

Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале

Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 18.05.2022

Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале

Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:02

2022-05-18T13:02

2022-05-18T13:02

шоубиз

знаменитости

алексей воробьев

виктория боня

каннский кинофестиваль

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал классический костюм.Затем певец показал кадры из зрительного зала, отметив, что открытие происходит на французском языке, но всем англоговорящим людям выдают переводчик.На фестивале также присутствовала Виктория Боня. Для своего выхода она выбрала платье насыщенного синего оттенка.Ранее Алексей Воробьев признался, что его сердце "абсолютно свободно", и он готов к новым отношениям.

https://ria.ru/20220505/sobchak-1786936016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алексей воробьев, виктория боня, каннский кинофестиваль, шоу-бизнес