https://ria.ru/20220518/vorobev-1789211956.html
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 18.05.2022
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале
Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:02
2022-05-18T13:02
2022-05-18T13:02
шоубиз
знаменитости
алексей воробьев
виктория боня
каннский кинофестиваль
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал классический костюм.Затем певец показал кадры из зрительного зала, отметив, что открытие происходит на французском языке, но всем англоговорящим людям выдают переводчик.На фестивале также присутствовала Виктория Боня. Для своего выхода она выбрала платье насыщенного синего оттенка.Ранее Алексей Воробьев признался, что его сердце "абсолютно свободно", и он готов к новым отношениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, алексей воробьев, виктория боня, каннский кинофестиваль, шоу-бизнес
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале в классическом смокинге
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Воробьев поделился в социальных сетях кадрами с Каннского кинофестиваля. Поклонники оценили элегантный образ артиста: на мероприятие он выбрал классический костюм.
Затем певец показал кадры из зрительного зала, отметив, что открытие происходит на французском языке, но всем англоговорящим людям выдают переводчик.
На фестивале также присутствовала Виктория Боня. Для своего выхода она выбрала платье насыщенного синего оттенка.
Ранее Алексей Воробьев признался
, что его сердце "абсолютно свободно", и он готов к новым отношениям.