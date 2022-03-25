"Сердце абсолютно свободно": Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений

"Когда твоя жизнь уже абсолютно устроена, выстроенная, в ней прямо все разложено по пунктам, ты знаешь себя, знаешь свои реакции на все. Твоя жизнь, она вот такая, и чтобы в ней появился какой-то другой человек, вы настолько должны совпасть, прежде всего во взглядах, в понимании мира, друг друга, того, где кому нужно пространство, пауза, секунда просто для того, чтобы что-то переосмыслить, понять, услышать", – заключил певец.