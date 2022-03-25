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"Сердце абсолютно свободно": Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений - РИА Новости, 25.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220325/vorobev-1780036625.html
"Сердце абсолютно свободно": Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений
"Сердце абсолютно свободно": Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений - РИА Новости, 25.03.2022
"Сердце абсолютно свободно": Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений
Алексей Воробьев рассказал о личной жизни: по словам певца, несмотря на многочисленные слухи, его сердце свободно. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:25
2022-03-25T13:25
шоубиз
знаменитости
алексей воробьев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Алексей Воробьев рассказал о личной жизни: по словам певца, несмотря на многочисленные слухи, его сердце свободно.В интервью порталу Teleprogramma.pro певец добавил, что с возрастом появляются свои нюансы в поиске возлюбленной.Воробьев добавил, что никогда не был женат, несмотря на некоторые публикации в СМИ. В Сети также появлялись слухи, что у Алексея есть внебрачный сын от участницы шоу "Холостяк" Татьяны Шелл.
https://ria.ru/20220119/vorobev-1767349959.html
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знаменитости, алексей воробьев, шоу-бизнес
13:25 25.03.2022
 
"Сердце абсолютно свободно": Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений

Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений и свободном сердце

© Анно Домини (2013)Кадр из фильма "Сокровища О.К."
Кадр из фильма Сокровища О.К.
© Анно Домини (2013)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Алексей Воробьев рассказал о личной жизни: по словам певца, несмотря на многочисленные слухи, его сердце свободно.

"Мое сердце абсолютно свободно, и оно в поиске. Но мне кажется, чем старше человек становится, тем труднее он входит в какие-то новые отношения", – признался артист.

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В интервью порталу Teleprogramma.pro певец добавил, что с возрастом появляются свои нюансы в поиске возлюбленной.

"Когда твоя жизнь уже абсолютно устроена, выстроенная, в ней прямо все разложено по пунктам, ты знаешь себя, знаешь свои реакции на все. Твоя жизнь, она вот такая, и чтобы в ней появился какой-то другой человек, вы настолько должны совпасть, прежде всего во взглядах, в понимании мира, друг друга, того, где кому нужно пространство, пауза, секунда просто для того, чтобы что-то переосмыслить, понять, услышать", – заключил певец.

Воробьев добавил, что никогда не был женат, несмотря на некоторые публикации в СМИ.
В Сети также появлялись слухи, что у Алексея есть внебрачный сын от участницы шоу "Холостяк" Татьяны Шелл.
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