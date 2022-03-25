"Сердце абсолютно свободно": Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений
Алексей Воробьев рассказал о поиске отношений и свободном сердце
© Анно Домини (2013)Кадр из фильма "Сокровища О.К."
© Анно Домини (2013)
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Алексей Воробьев рассказал о личной жизни: по словам певца, несмотря на многочисленные слухи, его сердце свободно.
"Мое сердце абсолютно свободно, и оно в поиске. Но мне кажется, чем старше человек становится, тем труднее он входит в какие-то новые отношения", – признался артист.
В интервью порталу Teleprogramma.pro певец добавил, что с возрастом появляются свои нюансы в поиске возлюбленной.
"Когда твоя жизнь уже абсолютно устроена, выстроенная, в ней прямо все разложено по пунктам, ты знаешь себя, знаешь свои реакции на все. Твоя жизнь, она вот такая, и чтобы в ней появился какой-то другой человек, вы настолько должны совпасть, прежде всего во взглядах, в понимании мира, друг друга, того, где кому нужно пространство, пауза, секунда просто для того, чтобы что-то переосмыслить, понять, услышать", – заключил певец.
Воробьев добавил, что никогда не был женат, несмотря на некоторые публикации в СМИ.
В Сети также появлялись слухи, что у Алексея есть внебрачный сын от участницы шоу "Холостяк" Татьяны Шелл.