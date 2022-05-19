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Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.05.2022
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Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен
Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.05.2022
Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен
Если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:26
2022-05-19T20:26
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
сша
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша
20:26 19.05.2022
 
Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: если Украина прекратит воевать, страны больше не будет

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если Россия прекратит воевать завтра, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет", - сказал Блинкен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 20:00
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В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЭнтони БлинкенСША
 
 
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