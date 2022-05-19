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Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен
Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.05.2022
Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен
Если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:26
2022-05-19T20:26
2022-05-19T20:26
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сша
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша
Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: если Украина прекратит воевать, страны больше не будет