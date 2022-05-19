https://ria.ru/20220519/blinken-1789585975.html

Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен

Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.05.2022

Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен

Если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:26

2022-05-19T20:26

2022-05-19T20:26

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

энтони блинкен

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg

ООН, 19 мая – РИА Новости. Если Украина прекратит воевать с Россией, ее больше не будет, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220519/pomosch-1789579366.html

украина

россия

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша