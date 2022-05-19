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Региональные бизнесмены за год нарастили продажи более чем в два раза - РИА Новости, 19.05.2022
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Региональные бизнесмены за год нарастили продажи более чем в два раза
Региональные бизнесмены за год нарастили продажи более чем в два раза - РИА Новости, 19.05.2022
Региональные бизнесмены за год нарастили продажи более чем в два раза
Региональные предприниматели с января по апрель нарастили продажи в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:42
2022-05-19T14:16
экономика
краснодарский край
санкт-петербург
камчатский край
wildberries
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Региональные предприниматели с января по апрель нарастили продажи в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила РИА Новости пресс-служба Wildberries.При этом общий объем их продаж на Wildberries достиг 120 миллиардов рублей. "Активнее всего в e-commerce выходит малый бизнес Камчатского края, Дагестана, Якутии, Астраханской области и Чукотки", — говорится в сообщении.В Wildberries уточнили, что число предпринимателей, работающих за пределами двух столиц, увеличилось в те же сроки в четыре раза, а общее число продавцов онлайн-платформы превысило 700 тысяч.Среди лидеров по объему продаж — Ивановская (десять миллиардов рублей, рост на 128 процентов), Свердловская (6,3 миллиарда рублей, рост на 126 процентов), Новосибирская (5,7 миллиарда рублей, рост на 135 процента), Ростовская (5,6 миллиарда рублей, рост на 104 процента) области.Наибольший же рывок совершили предприниматели Краснодарского края (рост на 235 процентов, до 6,4 миллиарда рублей). Это связано с их активным выходом в онлайн-сегмент (за год их стало на Wildberries в три раза больше — 20,6 тысячи) и расширением местного ассортимента: одежды, детских товаров, продуктов питания, косметики."Все больше региональных предпринимателей выходит в онлайн-сегмент, что позволяет им получить новую аудиторию покупателей. Мы продолжаем открывать в регионах локальные пункты приема поставок, что позволяет местному бизнесу экономить на логистических расходах и расширять ассортимент", — добавили в пресс-службе.Всего за первые четыре месяца года появились еще десять новых центров, отметили там.
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краснодарский край
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экономика, краснодарский край, санкт-петербург, камчатский край, wildberries
08:42 19.05.2022 (обновлено: 14:16 19.05.2022)
 
Региональные бизнесмены за год нарастили продажи более чем в два раза

Региональные бизнесмены за год нарастили продажи более чем в два раза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт выдачи Wildberries в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Региональные предприниматели с января по апрель нарастили продажи в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила РИА Новости пресс-служба Wildberries.
При этом общий объем их продаж на Wildberries достиг 120 миллиардов рублей.
"Активнее всего в e-commerce выходит малый бизнес Камчатского края, Дагестана, Якутии, Астраханской области и Чукотки", — говорится в сообщении.
В Wildberries уточнили, что число предпринимателей, работающих за пределами двух столиц, увеличилось в те же сроки в четыре раза, а общее число продавцов онлайн-платформы превысило 700 тысяч.
Среди лидеров по объему продаж — Ивановская (десять миллиардов рублей, рост на 128 процентов), Свердловская (6,3 миллиарда рублей, рост на 126 процентов), Новосибирская (5,7 миллиарда рублей, рост на 135 процента), Ростовская (5,6 миллиарда рублей, рост на 104 процента) области.
Наибольший же рывок совершили предприниматели Краснодарского края (рост на 235 процентов, до 6,4 миллиарда рублей). Это связано с их активным выходом в онлайн-сегмент (за год их стало на Wildberries в три раза больше — 20,6 тысячи) и расширением местного ассортимента: одежды, детских товаров, продуктов питания, косметики.
"Все больше региональных предпринимателей выходит в онлайн-сегмент, что позволяет им получить новую аудиторию покупателей. Мы продолжаем открывать в регионах локальные пункты приема поставок, что позволяет местному бизнесу экономить на логистических расходах и расширять ассортимент", — добавили в пресс-службе.
Всего за первые четыре месяца года появились еще десять новых центров, отметили там.
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ЭкономикаКраснодарский крайСанкт-ПетербургКамчатский крайWildberries
 
 
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