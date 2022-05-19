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Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации
Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации - РИА Новости, 19.05.2022
Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации
За время проведения спецоперации уничтожены почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:57
2022-05-19T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За время проведения спецоперации уничтожены почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:57 19.05.2022
 
Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации

Минобороны: российские военные уничтожили 942 беспилотника за время спецоперации

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За время проведения спецоперации уничтожены почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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