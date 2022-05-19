https://ria.ru/20220519/bespilotniki-1789400006.html

Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации

Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации - РИА Новости, 19.05.2022

Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации

За время проведения спецоперации уничтожены почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:57

2022-05-19T10:57

2022-05-19T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За время проведения спецоперации уничтожены почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков