https://ria.ru/20220519/bespilotniki-1789400006.html
Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации
Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации - РИА Новости, 19.05.2022
Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации
За время проведения спецоперации уничтожены почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:57
2022-05-19T10:57
2022-05-19T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За время проведения спецоперации уничтожены почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российские военные уничтожили почти 950 беспилотников за время спецоперации
Минобороны: российские военные уничтожили 942 беспилотника за время спецоперации