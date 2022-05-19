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Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 19.05.2022
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Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти
Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 19.05.2022
Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти
Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:19
2022-05-19T17:03
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украина
цены на нефть
германия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg. Нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть, а поскольку объект находится далеко от крупного порта, простого альтернативного способа доставки энергоресурсов нет, говорится в статье. План же полного отказа от российской нефти к концу года угрожает остановкой работы завода, заключают авторы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, цены на нефть, германия
16:19 19.05.2022 (обновлено: 17:03 19.05.2022)
 
Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти

Bloomberg сообщил, что Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg.

"Закрытие завода угрожает столице Германии дефицитом авиационного и дизельного топлива", — отмечают журналисты, указывая, что именно этот завод поставляет большую часть бензина для АЗС региона.

Нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть, а поскольку объект находится далеко от крупного порта, простого альтернативного способа доставки энергоресурсов нет, говорится в статье. План же полного отказа от российской нефти к концу года угрожает остановкой работы завода, заключают авторы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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