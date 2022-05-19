https://ria.ru/20220519/berlin-1789517799.html

Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти

Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 19.05.2022

Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти

Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:19

2022-05-19T16:19

2022-05-19T17:03

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg. Нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть, а поскольку объект находится далеко от крупного порта, простого альтернативного способа доставки энергоресурсов нет, говорится в статье. План же полного отказа от российской нефти к концу года угрожает остановкой работы завода, заключают авторы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

в мире, россия, украина, цены на нефть, германия