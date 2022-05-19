16:19 19.05.2022 (обновлено: 17:03 19.05.2022)
Bloomberg: Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти
Bloomberg сообщил, что Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg.
"Закрытие завода угрожает столице Германии дефицитом авиационного и дизельного топлива", — отмечают журналисты, указывая, что именно этот завод поставляет большую часть бензина для АЗС региона.
Нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть, а поскольку объект находится далеко от крупного порта, простого альтернативного способа доставки энергоресурсов нет, говорится в статье. План же полного отказа от российской нефти к концу года угрожает остановкой работы завода, заключают авторы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.