https://ria.ru/20220519/bayden-1789593504.html

США выделят новую военную помощь Украине, включая артиллерию и радары

США выделят новую военную помощь Украине, включая артиллерию и радары - РИА Новости, 19.05.2022

США выделят новую военную помощь Украине, включая артиллерию и радары

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине новой партии военной помощи, куда войдут артиллерия и радары. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:05

2022-05-19T21:05

2022-05-19T21:18

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энтони блинкен

украина

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине новой партии военной помощи, куда войдут артиллерия и радары."Сегодня я объявляю об очередном пакете оборонной помощи, в рамках которого Украине будет предоставлена дополнительная артиллерия, радары и другое оборудование", - сказано в заявлении Байдена.Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине. По данным агентства Рейтер, в пакет входят артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.Американский сенат в четверг проголосовал за выделение рекордных 40 миллиардов долларов для продолжения военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Байден приветствовал итоги голосования. Ожидается, что он в ближайшее время подпишет законопроект.

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/rudenko-1789002569.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, украина