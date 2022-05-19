16:25 19.05.2022 (обновлено: 18:46 19.05.2022)
Байден принял в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции
Президент США Байден принял в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции Ниинисте и Андерссон
© AFP 2022 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден, призедент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время встречи в Белом доме. 19 мая 2022
Президент США Джо Байден, призедент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время встречи в Белом доме. 19 мая 2022
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО.
Местные телеканалы показали, как Байден встречает обоих гостей у Белого дома. Далее они проведут трехстороннюю встречу, к которой подключится вице-президент США Камала Харрис, и выступят с краткими заявлениями перед прессой. Позднее в четверг Байден отправится с визитом в Южную Корею и Японию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.