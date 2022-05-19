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Играли под землей, водой и на Крайнем Севере — 30 лет "Солистам Москвы" - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
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Играли под землей, водой и на Крайнем Севере — 30 лет "Солистам Москвы"
Играли под землей, водой и на Крайнем Севере — 30 лет "Солистам Москвы" - РИА Новости, 19.05.2022
Играли под землей, водой и на Крайнем Севере — 30 лет "Солистам Москвы"
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" отмечает 30-летие. С 1992-го музыканты сыграли почти полтысячи шедевров, объездили полсотни стран. Выступали в лучших... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:00
2022-05-19T08:12
культура
юрий башмет
игорь бутман
москва
россия
солисты москвы
дортмунд
музыка
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" отмечает 30-летие. С 1992-го музыканты сыграли почти полтысячи шедевров, объездили полсотни стран. Выступали в лучших концертных залах мира, а также в метро, на подводной лодке, космодроме и крайней северо-восточной точке России. Накануне юбилея Юрий Башмет и друзья коллектива рассказали РИА Новости о ярких и интересных фактах в истории оркестра. Мировые звезды"Солисты Москвы" — обладатели премии Grammy 2008 года за запись музыки Стравинского и Прокофьева. Начиная с 1994-го и коллектив, и его руководитель не раз были номинантами. "Почему именно этот диск после нескольких попыток, не знаю, — говорит Юрий Башмет. — Видимо, так сошлись звезды"."Я узнал о том, что мы получили Grammy, не поверите, от президента! — вспоминает дирижер. — Во время гастролей в Японии. Около пяти утра раздался звонок. Я поднял трубку, и мне сказали: "Сейчас с вами будет разговаривать Владимир Владимирович Путин". Президент меня поздравил, а я поначалу не мог понять, с чем. Но было, правда, очень приятно".Первый блинПервый состав "Солистов Москвы", созданный в 1986-м, распался. В 1992-м Юрий Башмет вновь собрал ансамбль, пригласив выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории. Музыканты дебютировали на сцене Большого зала МГК 19 мая, а через день, 21-го, на сцене парижского "Плейель"."Больше семидесяти процентов нынешнего состава — люди, которые в оркестре с самого начала, — рассказывает Башмет. — Я смотрю, как они растут, женятся, как растут их дети. Поэтому дни рождения и какие-то еще важные вещи в жизни ребят — это и мои праздники".Нет преградАнсамбль всегда громко отмечает памятные даты. В рамках тура в честь пятнадцатилетия коллектива, к примеру, дали концерт на подводной лодке — во Владивостоке. В Североморске играли на противолодочном крейсере "Петр Великий". А десять лет спустя "Солисты Москвы" добрались до крайней точки северо-востока России и выступили в столице Чукотки Анадыре.Громкий юбилейПо словам Юрия Башмета, столь масштабного турне, как планируется в этом году, еще не было. "Для меня любой праздник — именно на сцене, — признается он. — В собственные дни рождения всегда провожу большие концерты. И "Солисты" отметят 30-летие музыкальной программой в Большом зале консерватории: на той же площадке, где сыграли в далеком 1992-м".В честь юбилея в Москве впервые пройдет Фестиваль камерных оркестров мира. В нем примут участие коллективы из Армении, Узбекистана, Нижнего Новгорода, Новосибирска.Своеобразным превью фестиваля стал концерт Юрия Башмета и "Солистов Москвы" в культурном пространстве "ГЭС-2" 18 мая.Концерты под охраной"Солисты Москвы" — первый оркестр, который коллективно сыграл на скрипках Страдивари и Гварнери. Раритеты из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов ансамблю предоставляли для тура по России в 2009-м и гастролей в Европе в 2013-2014 годах."Охраняли очень серьезно, все перемещения — только в сопровождении вооруженных людей, ­— вспоминает Башмет. — Всего было девять скрипок Страдивари и одна Гварнери, альты Страдивари и Амати, замечательные виолончели — тоже Страдивари, но уже сына — и другие уникальные инструменты. Впечатления и у публики, и у нас очень необычные. Такой творческий восторг во время исполнения!"Космическая идеяНа космодроме тоже сыграли первыми — 12 апреля 2021 года на площадке "Гагаринский старт". Там, где в 1961-м начался отсчет космической эры, состоялся концерт-мистерия. Шоу транслировали в прямом эфире телевидения и в интернете."Нужно понимать, что Байконур — просто в степи, — говорит Башмет. — Там нет практически ничего, что можно задействовать для подготовки и проведения столь масштабного концерта. Пришлось везти телевизионное оборудование, свет, звук, две сцены. Каждый шаг — решение очередного непростого вопроса. Но мне было очень важно, что все, кто в проекте участвовал, испытывали огромное желание воплотить эту абсолютно безумную идею в жизнь. Уверен, именно поэтому у нас все в итоге и получилось".Фестивальные рекордсменыЮрий Башмет создал около 20 фестивалей ­— точное количество уже и не помнит. Особенно тепло относится к Зимнему фестивалю искусств в Сочи, которому в 2022-м исполнилось пятнадцать лет. Не менее любимы Декабрьские вечера в Москве накануне новогодних праздников, фестивали в Ярославле, Хабаровске, Челябинске, Красноярске, Ростове-на-Дону. А также Детская музыкальная академия стран СНГ в Самаре и Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину."Все мероприятия очень разные, — объясняет дирижер. — Я хочу, чтобы каждое было особенным, имело свое лицо. Благодаря фестивалю в конкретном месте происходит невероятная концентрация внимания к культуре и профессиональному искусству. Это своеобразный трамплин для творческой жизни и страны, и города".Глава Berin Iglesias Holding Максим Берин пять лет — с 2003-го по 2008-й — организовывал фестиваль Юрия Башмета в немецком Дортмунде. "Каждый раз это был фурор, — отмечает продюсер. — Ждали маэстро, знали по именам солистов: за пять лет они стали там настоящими звездами. Юрий Абрамович — интересный собеседник, может поддержать любую тему, готов не спать 24 часа, переезжая из города в город, из страны в страну. И еще остаются силы посидеть за бокалом вина, рассказывая анекдоты без остановки".В марте 2017-го "Солисты Москвы" выступили в метро: ночью на станции "Маяковская" исполнили музыкально-поэтический спектакль "К оттепели". Концерт прошел в рамках просветительского проекта "Интенсив ХХ", организованного Государственной Третьяковской галереей и Московским метрополитеном. ДжазоманияДжазмен Игорь Бутман — давний друг ансамбля и лично Юрия Башмета. У музыканта и коллектива есть программа симфоджазовых произведений, с которой они объездили множество стран. Вместе записали видеоклип на композицию Рахманинова "Вокализ". Были и общие гастроли двух коллективов: "Солистов Москвы" и Московского джаз-оркестра Бутмана."Ребята очень подкованные, замечательные, спортивные, играют все в настольный теннис и футбол. Может, поэтому и импровизировать у них так хорошо получается, — шутит Игорь Бутман. — Они на самом деле крутые джазмены: не только с нами у "Солистов" есть совместные проекты. Из ансамбля вышли такие выдающиеся джазовые музыканты, как Николай Солонович, Юрий Голубев, Макс Гуревич. Они часто присоединяются к нам на концертах".
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Алина Кравцова
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юрий башмет, игорь бутман, москва, россия, солисты москвы, дортмунд, музыка, новости культуры, владимир путин, джаз, московская консерватория имени п. и. чайковского, антонио страдивари
08:00 19.05.2022 (обновлено: 08:12 19.05.2022)
 

Играли под землей, водой и на Крайнем Севере — 30 лет "Солистам Москвы"

© Фото предоставлено пресс-службойДирижер камерного оркестра "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Дирижер камерного оркестра Солисты Москвы Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" отмечает 30-летие. С 1992-го музыканты сыграли почти полтысячи шедевров, объездили полсотни стран. Выступали в лучших концертных залах мира, а также в метро, на подводной лодке, космодроме и крайней северо-восточной точке России. Накануне юбилея Юрий Башмет и друзья коллектива рассказали РИА Новости о ярких и интересных фактах в истории оркестра.

Мировые звезды

© РИА Новости / Пресс-служба Bosco Family / Перейти в фотобанкМузыкант Юрий Башмет (в центре) и камерный ансамбль "Солисты Москвы" выступают на онлайн-концерте "Оптимистические выступления. Живой эфир"
Музыкант Юрий Башмет (в центре) и камерный ансамбль Солисты Москвы выступают на онлайн-концерте Оптимистические выступления. Живой эфир - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Bosco Family
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Музыкант Юрий Башмет (в центре) и камерный ансамбль "Солисты Москвы" выступают на онлайн-концерте "Оптимистические выступления. Живой эфир"
"Солисты Москвы" — обладатели премии Grammy 2008 года за запись музыки Стравинского и Прокофьева. Начиная с 1994-го и коллектив, и его руководитель не раз были номинантами. "Почему именно этот диск после нескольких попыток, не знаю, — говорит Юрий Башмет. — Видимо, так сошлись звезды".
"Я узнал о том, что мы получили Grammy, не поверите, от президента! — вспоминает дирижер. — Во время гастролей в Японии. Около пяти утра раздался звонок. Я поднял трубку, и мне сказали: "Сейчас с вами будет разговаривать Владимир Владимирович Путин". Президент меня поздравил, а я поначалу не мог понять, с чем. Но было, правда, очень приятно".

Первый блин

© Фото предоставлено пресс-службойДирижер камерного оркестра "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Дирижер камерного оркестра Солисты Москвы Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой
Дирижер камерного оркестра "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Первый состав "Солистов Москвы", созданный в 1986-м, распался. В 1992-м Юрий Башмет вновь собрал ансамбль, пригласив выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории. Музыканты дебютировали на сцене Большого зала МГК 19 мая, а через день, 21-го, на сцене парижского "Плейель".
"Больше семидесяти процентов нынешнего состава — люди, которые в оркестре с самого начала, — рассказывает Башмет. — Я смотрю, как они растут, женятся, как растут их дети. Поэтому дни рождения и какие-то еще важные вещи в жизни ребят — это и мои праздники".

Нет преград

© Фото предоставлено пресс-службойДирижер камерного оркестра "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Дирижер камерного оркестра Солисты Москвы Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой
Дирижер камерного оркестра "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Ансамбль всегда громко отмечает памятные даты. В рамках тура в честь пятнадцатилетия коллектива, к примеру, дали концерт на подводной лодке — во Владивостоке. В Североморске играли на противолодочном крейсере "Петр Великий". А десять лет спустя "Солисты Москвы" добрались до крайней точки северо-востока России и выступили в столице Чукотки Анадыре.

Громкий юбилей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНа закрытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи
 Юрий Башмет на концерте-закрытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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На закрытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи
По словам Юрия Башмета, столь масштабного турне, как планируется в этом году, еще не было. "Для меня любой праздник — именно на сцене, — признается он. — В собственные дни рождения всегда провожу большие концерты. И "Солисты" отметят 30-летие музыкальной программой в Большом зале консерватории: на той же площадке, где сыграли в далеком 1992-м".
В честь юбилея в Москве впервые пройдет Фестиваль камерных оркестров мира. В нем примут участие коллективы из Армении, Узбекистана, Нижнего Новгорода, Новосибирска.
Своеобразным превью фестиваля стал концерт Юрия Башмета и "Солистов Москвы" в культурном пространстве "ГЭС-2" 18 мая.

Концерты под охраной

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАртистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
"Солисты Москвы" — первый оркестр, который коллективно сыграл на скрипках Страдивари и Гварнери. Раритеты из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов ансамблю предоставляли для тура по России в 2009-м и гастролей в Европе в 2013-2014 годах.
"Охраняли очень серьезно, все перемещения — только в сопровождении вооруженных людей, ­— вспоминает Башмет. — Всего было девять скрипок Страдивари и одна Гварнери, альты Страдивари и Амати, замечательные виолончели — тоже Страдивари, но уже сына — и другие уникальные инструменты. Впечатления и у публики, и у нас очень необычные. Такой творческий восторг во время исполнения!"

Космическая идея

© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
Юрий Башмет на репетиции концерта Юбилей полета человека в космос - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Юрий Башмет на репетиции концерта "Юбилей полета человека в космос"
На космодроме тоже сыграли первыми — 12 апреля 2021 года на площадке "Гагаринский старт". Там, где в 1961-м начался отсчет космической эры, состоялся концерт-мистерия. Шоу транслировали в прямом эфире телевидения и в интернете.
"Нужно понимать, что Байконур — просто в степи, — говорит Башмет. — Там нет практически ничего, что можно задействовать для подготовки и проведения столь масштабного концерта. Пришлось везти телевизионное оборудование, свет, звук, две сцены. Каждый шаг — решение очередного непростого вопроса. Но мне было очень важно, что все, кто в проекте участвовал, испытывали огромное желание воплотить эту абсолютно безумную идею в жизнь. Уверен, именно поэтому у нас все в итоге и получилось".

Фестивальные рекордсмены

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЮрий Башмет во время гала-концерта открытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Юрий Башмет во время гала-концерта открытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Юрий Башмет во время гала-концерта открытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Юрий Башмет создал около 20 фестивалей ­— точное количество уже и не помнит. Особенно тепло относится к Зимнему фестивалю искусств в Сочи, которому в 2022-м исполнилось пятнадцать лет. Не менее любимы Декабрьские вечера в Москве накануне новогодних праздников, фестивали в Ярославле, Хабаровске, Челябинске, Красноярске, Ростове-на-Дону. А также Детская музыкальная академия стран СНГ в Самаре и Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину.
"Все мероприятия очень разные, — объясняет дирижер. — Я хочу, чтобы каждое было особенным, имело свое лицо. Благодаря фестивалю в конкретном месте происходит невероятная концентрация внимания к культуре и профессиональному искусству. Это своеобразный трамплин для творческой жизни и страны, и города".
Глава Berin Iglesias Holding Максим Берин пять лет — с 2003-го по 2008-й — организовывал фестиваль Юрия Башмета в немецком Дортмунде. "Каждый раз это был фурор, — отмечает продюсер. — Ждали маэстро, знали по именам солистов: за пять лет они стали там настоящими звездами. Юрий Абрамович — интересный собеседник, может поддержать любую тему, готов не спать 24 часа, переезжая из города в город, из страны в страну. И еще остаются силы посидеть за бокалом вина, рассказывая анекдоты без остановки".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и музыканты ансамбля "Солисты Москвы" на ночном музыкально-поэтическом спектакле "К оттепели" на станции метро "Маяковская" в Москве
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет и музыканты ансамбля Солисты Москвы на ночном музыкально-поэтическом спектакле К Оттепели на станции московского метрополитена Маяковская в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и музыканты ансамбля "Солисты Москвы" на ночном музыкально-поэтическом спектакле "К оттепели" на станции метро "Маяковская" в Москве
В марте 2017-го "Солисты Москвы" выступили в метро: ночью на станции "Маяковская" исполнили музыкально-поэтический спектакль "К оттепели". Концерт прошел в рамках просветительского проекта "Интенсив ХХ", организованного Государственной Третьяковской галереей и Московским метрополитеном.

Джазомания

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман (слева направо) во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана
1 из 4

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман (слева направо) во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман (справа) во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман во время репетиции
2 из 4

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман (справа) во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Музыкант Игорь Бутман (слева) во время концерта камерного ансамбля "Солисты Москвы" и биг-бенда Игоря Бутмана в рамках VII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в зале "Галактика" на Красной поляне

Концерт камерного ансамбля Солисты Москвы и Биг-бенда И. Бутмана в Сочи
3 из 4

Музыкант Игорь Бутман (слева) во время концерта камерного ансамбля "Солисты Москвы" и биг-бенда Игоря Бутмана в рамках VII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в зале "Галактика" на Красной поляне

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Музыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
4 из 4

Музыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман (слева направо) во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман (справа) во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Музыкант Игорь Бутман (слева) во время концерта камерного ансамбля "Солисты Москвы" и биг-бенда Игоря Бутмана в рамках VII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в зале "Галактика" на Красной поляне

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
4 из 4

Музыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Джазмен Игорь Бутман — давний друг ансамбля и лично Юрия Башмета. У музыканта и коллектива есть программа симфоджазовых произведений, с которой они объездили множество стран. Вместе записали видеоклип на композицию Рахманинова "Вокализ". Были и общие гастроли двух коллективов: "Солистов Москвы" и Московского джаз-оркестра Бутмана.
"Ребята очень подкованные, замечательные, спортивные, играют все в настольный теннис и футбол. Может, поэтому и импровизировать у них так хорошо получается, — шутит Игорь Бутман. — Они на самом деле крутые джазмены: не только с нами у "Солистов" есть совместные проекты. Из ансамбля вышли такие выдающиеся джазовые музыканты, как Николай Солонович, Юрий Голубев, Макс Гуревич. Они часто присоединяются к нам на концертах".

"Великолепный коллектив с потрясающим лидером и музыкантами. Слушать оркестр — эстетическое наслаждение".

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КультураЮрий БашметИгорь БутманМоскваРоссияСолисты МосквыДортмундМузыкаНовости культурыВладимир ПутинджазМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоАнтонио Страдивари
 
 
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