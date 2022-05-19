https://ria.ru/20220519/azov-1789387632.html

Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск

Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск - РИА Новости, 19.05.2022

Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск

МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:56

2022-05-19T09:56

2022-05-19T10:01

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

батальон "азов"

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье. Оба – уроженцы Харькова, Величко - 1994 года рождения, Немичев на два года младше.Ранее в СК РФ сообщили, что следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788127554.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), батальон "азов", вооруженные силы украины