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Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/azov-1789387632.html
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск - РИА Новости, 19.05.2022
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск
МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:56
2022-05-19T10:01
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
батальон "азов"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье. Оба – уроженцы Харькова, Величко - 1994 года рождения, Немичев на два года младше.Ранее в СК РФ сообщили, что следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.
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происшествия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), батальон "азов", вооруженные силы украины
09:56 19.05.2022 (обновлено: 10:01 19.05.2022)
 
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск

МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Величко и Немичева

© РИА Новости / Евгений КотенкоБойцы батальона “Азов”
Бойцы батальона “Азов” - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Бойцы батальона “Азов”. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье. Оба – уроженцы Харькова, Величко - 1994 года рождения, Немичев на два года младше.
Ранее в СК РФ сообщили, что следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.
Боец батальона Азов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:43Специальная военная операция на Украине
Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Батальон "Азов"Вооруженные силы Украины
 
 
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