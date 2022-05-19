https://ria.ru/20220519/azov-1789387632.html
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск - РИА Новости, 19.05.2022
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск
МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:56
2022-05-19T09:56
2022-05-19T10:01
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
батальон "азов"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В базе указано, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье. Оба – уроженцы Харькова, Величко - 1994 года рождения, Немичев на два года младше.Ранее в СК РФ сообщили, что следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788127554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), батальон "азов", вооруженные силы украины
09:56 19.05.2022 (обновлено: 10:01 19.05.2022)
Командиров нацбатальона "Азов" Величко и Немичева объявили в розыск
МВД России объявило в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов" Величко и Немичева