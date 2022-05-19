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В ДТП с автобусом в Австрии пострадали 19 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
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В ДТП с автобусом в Австрии пострадали 19 человек, сообщили СМИ
В ДТП с автобусом в Австрии пострадали 19 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
В ДТП с автобусом в Австрии пострадали 19 человек, сообщили СМИ
Авария с участием автобуса из Косова произошла в ночь на четверг в регионе Зальцбурга, 19 пассажиров получили ранения, трое из них – тяжелые, сообщило... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:42
2022-05-19T13:37
в мире
косово
германия
австрия
красный крест
авто
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БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Авария с участием автобуса из Косова произошла в ночь на четверг в регионе Зальцбурга, 19 пассажиров получили ранения, трое из них – тяжелые, сообщило информационное агентство Аpa.Автобус, которые следовал в ФРГ с 28 пассажирами, врезался в ограждение около 3 часов ночи, причины происшествия пока не известны. Все пострадавшие были госпитализированы, все они предварительно являются гражданами непризнанной республики Косово.На месте ДТП работали сотрудники Красного Креста и волонтеры из Австрии и соседней Баварии, а также врачи и санитары. По информации полиции, которую приводит Apa, другие автомобили в аварии не пострадали.
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в мире, косово, германия, австрия, красный крест, авто
12:42 19.05.2022 (обновлено: 13:37 19.05.2022)
 
В ДТП с автобусом в Австрии пострадали 19 человек, сообщили СМИ

Агентство Apa: при аварии с автобусом в Австрии пострадали 19 человек

© AFP 2022 / APA/Franz NeumayrДТП с участием пассажирского автобуса недалеко от Ойгендорфа, Австрия
ДТП с участием пассажирского автобуса недалеко от Ойгендорфа, Австрия - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / APA/Franz Neumayr
ДТП с участием пассажирского автобуса недалеко от Ойгендорфа, Австрия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Авария с участием автобуса из Косова произошла в ночь на четверг в регионе Зальцбурга, 19 пассажиров получили ранения, трое из них – тяжелые, сообщило информационное агентство Аpa.
Автобус, которые следовал в ФРГ с 28 пассажирами, врезался в ограждение около 3 часов ночи, причины происшествия пока не известны. Все пострадавшие были госпитализированы, все они предварительно являются гражданами непризнанной республики Косово.
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На месте ДТП работали сотрудники Красного Креста и волонтеры из Австрии и соседней Баварии, а также врачи и санитары. По информации полиции, которую приводит Apa, другие автомобили в аварии не пострадали.
 
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