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Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
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Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат
Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат - РИА Новости, 19.05.2022
Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат
Бизнесмен Евгений Пригожин после сообщений о проблемах с фильмами у российских кинотеатров отдал в свободный прокат снятые его компанией "Aurum продакшн"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:22
2022-05-19T10:22
культура
новости культуры
россия
евгений пригожин
кино
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин после сообщений о проблемах с фильмами у российских кинотеатров отдал в свободный прокат снятые его компанией "Aurum продакшн" картины, сообщает пресс-служба принадлежащего предпринимателю "Конкорда".Речь идет о картинах "Ржев", "Турист", трилогии "Шугалей", "Солнцепёк", "16-й", "Гранит"."Появилась информация, что в связи с резким сокращением количества новых фильмов в прокате, посещаемость российских кинотеатров в апреле упала вдвое. Сейчас на экраны выходят в новом качестве картины, которые давно уже стали классикой. В связи с этим Евгений Викторович принял решение передать все фильмы "Aurum продакшн" для бесплатного показа всем кинотеатрам в свободном режиме", - говорится в сообщении.
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новости культуры, россия, евгений пригожин, кино
10:22 19.05.2022
 
Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат

Бизнесмен Пригожин разрешил свободно прокатывать фильмы, снятые компанией "Aurum продакшн"

© Паритет-фильм/AurusКадр из фильма "Солнцепек"
Кадр из фильма Солнцепек
© Паритет-фильм/Aurus
Кадр из фильма "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин после сообщений о проблемах с фильмами у российских кинотеатров отдал в свободный прокат снятые его компанией "Aurum продакшн" картины, сообщает пресс-служба принадлежащего предпринимателю "Конкорда".
Речь идет о картинах "Ржев", "Турист", трилогии "Шугалей", "Солнцепёк", "16-й", "Гранит".
"Появилась информация, что в связи с резким сокращением количества новых фильмов в прокате, посещаемость российских кинотеатров в апреле упала вдвое. Сейчас на экраны выходят в новом качестве картины, которые давно уже стали классикой. В связи с этим Евгений Викторович принял решение передать все фильмы "Aurum продакшн" для бесплатного показа всем кинотеатрам в свободном режиме", - говорится в сообщении.
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