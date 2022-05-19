https://ria.ru/20220519/aurum-1789391968.html

Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат

Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат - РИА Новости, 19.05.2022

Бизнесмен Пригожин отдал снятые его компанией фильмы в свободный прокат

Бизнесмен Евгений Пригожин после сообщений о проблемах с фильмами у российских кинотеатров отдал в свободный прокат снятые его компанией "Aurum продакшн"... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:22

2022-05-19T10:22

2022-05-19T10:22

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новости культуры

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евгений пригожин

кино

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин после сообщений о проблемах с фильмами у российских кинотеатров отдал в свободный прокат снятые его компанией "Aurum продакшн" картины, сообщает пресс-служба принадлежащего предпринимателю "Конкорда".Речь идет о картинах "Ржев", "Турист", трилогии "Шугалей", "Солнцепёк", "16-й", "Гранит"."Появилась информация, что в связи с резким сокращением количества новых фильмов в прокате, посещаемость российских кинотеатров в апреле упала вдвое. Сейчас на экраны выходят в новом качестве картины, которые давно уже стали классикой. В связи с этим Евгений Викторович принял решение передать все фильмы "Aurum продакшн" для бесплатного показа всем кинотеатрам в свободном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220425/donbass-1785276419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, евгений пригожин, кино