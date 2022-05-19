https://ria.ru/20220519/ataka-1789488630.html

В Сбербанке рассказали, из каких стран велась самая мощная хакерская атака

В Сбербанке рассказали, из каких стран велась самая мощная хакерская атака - РИА Новости, 19.05.2022

В Сбербанке рассказали, из каких стран велась самая мощная хакерская атака

Самая мощная хакерская атака, которую Сбербанк отразил в начале мая, шла почти из трех десятков тысяч устройств на территории Тайваня, США, Японии и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:58

2022-05-19T14:58

2022-05-19T14:58

сбербанк россии

кибербезопасность

тайвань

сша

япония

великобритания

технологии

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самая мощная хакерская атака, которую Сбербанк отразил в начале мая, шла почти из трех десятков тысяч устройств на территории Тайваня, США, Японии и Великобритании, сообщил вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.Ранее в мае сообщалось, что Сбербанк, который с момента начала военной операции России на Украине находится под непрерывными кибератаками, 6 мая отразил самую мощную DDoS-атаку в своей истории."Она была направлена на сайт банка, а вредоносный трафик, сгенерированный ботнетом, исходил из более чем 27 тысяч устройств из Тайваня, США, Японии и Великобритании. Её мощность составила более 450 гигабайт в секунду", - рассказал Лебедь подробности инцидента на форуме Positive Hack Days 11.По его словам, если до 24 февраля фиксировалась одна DDoS-атака в неделю, то уже в марте - до 46 одновременных DDoS-атак, нацеленных на разные сервисы Сбербанка. Для атак использовался широчайший инструментарий, включая вредоносные коды, внедренные в браузерах пользователей, посещавших сайты онлайн-кинотеатров, отметил Лебедь, добавив, что сегодня банк круглосуточно находится под кибератаками.

https://ria.ru/20220429/kompyuter-1786052557.html

тайвань

сша

япония

великобритания

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сбербанк россии, кибербезопасность, тайвань, сша, япония, великобритания, технологии, россия, происшествия