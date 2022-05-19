https://ria.ru/20220519/arest-1789496308.html
В Красноярске отправили под домашний арест истязавшую детей воспитательницу
В Красноярске отправили под домашний арест истязавшую детей воспитательницу - РИА Новости, 19.05.2022
В Красноярске отправили под домашний арест истязавшую детей воспитательницу
Суд в Красноярске отправил под домашний арест сотрудницу частного детского сада, обвиняемую в истязании воспитанников, сообщили журналистам в СУСК РФ по... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:21
2022-05-19T15:21
2022-05-19T15:21
россия
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске отправил под домашний арест сотрудницу частного детского сада, обвиняемую в истязании воспитанников, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.Ранее в МВД сообщили, что в полицию поступили заявления от родителей с жалобами на сотрудницу дошкольного учреждения, которая, по их словам, ругается на детей матом и бьет. В местных пабликах появилось видео, на котором женщина не только ругается матом, но и учит этому детей. По данному факту МВД, СК и прокуратура начали проверки.По результатам проверки следователи в отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "истязание". В СК уточнили, что обвиняемая работала помощником воспитателя."Сегодня судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе следственного управления.
https://ria.ru/20220508/istyazanie-1787521431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
В Красноярске отправили под домашний арест истязавшую детей воспитательницу
Суд отправил под домашний арест сотрудницу детсада в Красноярске, обвиняемую в истязании