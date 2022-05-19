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В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством - РИА Новости, 19.05.2022
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством
Арест российских активов на Украине - это воровство, Россия будет с этим бороться и отстаивать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:48
2022-05-19T13:48
2022-05-19T14:57
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Арест российских активов на Украине - это воровство, Россия будет с этим бороться и отстаивать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какая может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно. Будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать", - сказал он.
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украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков
13:48 19.05.2022 (обновлено: 14:57 19.05.2022)
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством
Пресс-секретарь Песков: в Кремле считают арест российских активов на Украине воровством