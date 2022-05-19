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В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством - РИА Новости, 19.05.2022
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В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством - РИА Новости, 19.05.2022
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством
Арест российских активов на Украине - это воровство, Россия будет с этим бороться и отстаивать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:48
2022-05-19T14:57
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Арест российских активов на Украине - это воровство, Россия будет с этим бороться и отстаивать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какая может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно. Будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать", - сказал он.
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в мире, украина, дмитрий песков
13:48 19.05.2022 (обновлено: 14:57 19.05.2022)
 
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством

Пресс-секретарь Песков: в Кремле считают арест российских активов на Украине воровством

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Арест российских активов на Украине - это воровство, Россия будет с этим бороться и отстаивать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какая может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно. Будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать", - сказал он.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину
 
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