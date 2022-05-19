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В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством

В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством - РИА Новости, 19.05.2022

В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством

Арест российских активов на Украине - это воровство, Россия будет с этим бороться и отстаивать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:48

2022-05-19T13:48

2022-05-19T14:57

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Арест российских активов на Украине - это воровство, Россия будет с этим бороться и отстаивать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какая может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно. Будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать", - сказал он.

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украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, дмитрий песков